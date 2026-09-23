Misa del Papa León XIV en Córdoba: cómo se prepara FAdeA para 750 mil personas y cómo será el altar

La provincia de Córdoba será el único escenario del interior del país en recibir la visita del papa León XIV. Con la mira puesta en el próximo 10 de noviembre a las 10 de la mañana, la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) avanza en la reconversión de su predio para albergar la Misa por la Santificación del Pueblo Argentino, un evento masivo que prevé convocar a unas 750.000 personas y requerirá una compleja ingeniería organizativa entre la Santa Sede, la fábrica nacional y el Gobierno provincial.

Con la presencia del vicepresidente de la empresa, Miguel Siciliano y el padre Juan Martínez, se brindaron detalles de como se acomodará el predio frente a los hangares próximos a la avenida de circunvalación. Todo el sector se segmentará en cuadrantes, como son las liturgias en el Vaticano, y se separará cada uno por pequeñas calles por las que se estima circulará el Papa Móvil para "tener un contacto más cercano entre el León y los feligreses", indicaron.

Aquí será la misa: ubicación

Los trabajos comenzarán el primero de octubre y estarán listos para la primera semana de noviembre. Por lo pronto, se suspenderá la utilización del sector para el uso habitual de la fábrica y se comenzarán a instalar las torres en donde se montarán pantallas gigantes para que todas las personas, sin importar la distancia, pueda estar "cerca del Papa".

Cómo será la misa y el detalle que pidió León XIV

"Como Córdoba es tierra de santos, el motivo de esta visita va a ser la misa por la santificación del pueblo argentino", explicó el religioso sobre el eje del encuentro litúrgico, descartando que se trate de una misa de rito común. El representante de la Iglesia detalló que la fecha guarda una coincidencia simbólica directa con el calendario de la fe: "Coincide con la memoria de San León Magno, justo en la onomástica del Papa, por lo que todo tiene que ver con la memoria de un santo y por la santificación del pueblo argentino".

El altar principal —de 50 metros de frente por 30 de fondo— albergará un elemento de fuerte valor patrimonial y devocional para la provincia. "Se trae la cruz que hizo hacer el Cura Brochero para la Casa de Ejercicios. Es la primera vez que sale del Museo de Villa Cura Brochero y va a estar presidiendo el altar del Papa", destacó el eclesiástico. Asimismo, reveló una exigencia particular solicitada por la comitiva del Vaticano para acortar las distancias físicas entre el Pontífice y la marea de fieles: "Hay una medida reglamentaria y nos pidieron que achicáramos un poquito más las calles internas porque el Papa tiene ganas de encontrarse con la gente".

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Respecto a la magnitud de la convocatoria, el sacerdote confirmó que el predio de FAdeA se dividirá en 58 grandes cuadrantes adaptados para la multitud. "Cada cuadrante —porque la palabra 'corralito' no es la más feliz— albergará entre 13.000 y 15.000 personas", aclaró. Ante la posibilidad de que la afluencia supere la capacidad proyectada, el equipo organizador ya diseñó una alternativa logística en terrenos colindantes: "Cruzando la circunvalación hay 16 hectáreas que la gente de diseño llama el 'Papa Fest', que se habilitaría si llega a exceder la capacidad de FAdeA".

La jornada religiosa del 10 de noviembre estará respaldada por una amplia propuesta musical con sello local, según concluyó el clérigo. Mientras que la noche anterior se realizará una vigilia juvenil con grupos musicales, la misa central no tendrá bandas de música popular sino una ambientación solemne: "En la misa va a haber un coro grande dirigido por el maestro Santiago Ruiz, la Cantoría de la Merced, uno de los coros de los Niños Cantores y la banda sinfónica municipal y de viento".

Para ordenar la marea de peregrinos, cada cuadrante contarán con pantallas gigantes, infraestructura de sonido, puestos sanitarios y sanitarios asistenciales. El esquema preventivo se completará con dos hospitales de campaña en los extremos del recinto y un desplegado de 10.000 vallas de seguridad, para lo cual la provincia solicitó asistencia a otras jurisdicciones ante la disponibilidad local de solo 2.000 estructuras.

El montaje de la infraestructura comenzará a ejecutarse de forma progresiva a partir del 1 de octubre, con la previsión de dejar las instalaciones operativas diez días antes del evento. Los accesos principales para la multitud se canalizarán a través de la Avenida Fuerza Aérea (norte) y la calle Donosa (sur), articulados con centros de transferencia y un operativo vial para colectivos y vehículos particulares.