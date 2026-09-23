Nazareno Pérez recuperó la libertad y comenzará una rehabilitación en una clínica de salud mental

La Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno de Villa Carlos Paz, que está subrogando Daniel Balistreri en reemplazo de Ricardo Mazzuchi, dispuso este martes la libertad de Nazareno Pérez, integrante del área de marketing de Racing de Nueva Italia e hijo del presidente de la institución, Manuel Pérez. La resolución se conoció tras una audiencia realizada en los Tribunales de Córdoba, adonde Pérez llegó acompañado por su abogado defensor, Pablo Pigini.

"Desde la defensa sostuvimos que la situación de Nazareno debía ser abordada de manera integral y que la respuesta ante un cuadro de salud mental no podía limitarse solamente al encierro", afirmó el abogado Pablo Pigini a PERFIL CÓRDOBA. Pérez continúa imputado por presuntas amenazas calificadas y abuso sexual, tras una denuncia formal realizada por su expareja.

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Detalló que presentaron ante la fiscalía la documentación clínica de su defendido y solicitaron una evaluación interdisciplinaria. "Acompañamos sus antecedentes médicos y propusimos su internación en instituciones especializadas como el Sanatorio Morra", señaló.

De acuerdo con el defensor, la decisión de la fiscalía llegó una vez reunida la prueba principal de la causa y descartado el riesgo de fuga. "Al haber reunido la fiscalía toda la prueba y descartado los riesgos procesales, dispuso su libertad en el marco de la Ley de Salud Mental", explicó. La libertad quedó sujeta al pago de una caución y a la presentación mensual de certificados médicos sobre el tratamiento.

La causa sigue abierta

Pigini remarcó que la resolución no implica el cierre del expediente ni un pronunciamiento sobre el fondo de la denuncia que motivó la detención de Pérez. Consideró además que el fallo judicial convalidó el planteo sostenido por la defensa desde el primer momento.

"Lo que venimos planteando era que su problemática de salud debía ser abordada de manera seria y profesional, y la resolución recoge expresamente ese planteo", cerró Pigini, quien se mostró conforme con la decisión de la fiscalía.

Tras dejar el penal de Bouwer, Pérez fue trasladado de forma inmediata al Sanatorio Morra, donde iniciará el tratamiento indicado.