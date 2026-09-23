Crimen de Lautaro Córdoba: la fiscal confirmó dos imputados y habló de un posible "femicidio transversal"

La investigación por el crimen de Lautaro Córdoba, de 16 años, sumó un elemento central: horas antes del homicidio, la madre del adolescente había denunciado a su pareja por una agresión física y verbal. La fiscal Analía Cepedes explicó que ambos hechos ocurrieron de manera simultánea y que el hombre denunciado quedó imputado junto a su hijo de 17 años.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Cepedes relató cómo comenzó el procedimiento y explicó que la mujer debió caminar durante horas desde su domicilio hasta un destacamento para poder realizar la denuncia. “Quien denunciaba a su agresor es el mismo agresor que acomete contra su hijastro”, señaló Cepedes. La mujer había denunciado una agresión física y verbal que, según su relato, ocurrió durante la madrugada. Cepedes detalló que el hombre la habría sacado de la vivienda y cerrado la puerta, por lo que “ella tuvo que trasladarse caminando, caminó durante tres horas hasta que llegó al destacamento”, explicó la fiscal.

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Mientras la mujer formalizaba la denuncia, se produjo el homicidio de Lautaro. “Es que sucede el hecho de la agresión y del homicidio, obviamente, del hijo afín de él con ella, porque no es su hijo biológico”, relató Cepedes. La fiscal confirmó además que hay dos personas imputadas por el homicidio: el hombre denunciado por la mujer y su hijo de 17 años.

Qué se sabe de la muerte

La investigación todavía busca determinar con precisión cómo murió el adolescente. Cepedes explicó que “la causa eficiente de la muerte la vamos a poder saber con la autopsia que se va a realizar durante el día de la fecha”, sostuvo.

Al llegar al domicilio, los investigadores encontraron el cuerpo del adolescente en el patio. Cerca del cuerpo también había un arma de fuego que fue secuestrada para determinar si tuvo intervención en el crimen. La fiscal describió además otros elementos encontrados en la escena. Según explicó, el adolescente habría recibido un golpe en la cabeza y presentaba cortes profundos realizados con armas blancas.

“Y a su vez tenían todo el cuerpo cortes muy profundos realizados con armas blancas, que son las armas que normalmente en el campo se utilizan para carnear animales”, señaló. Por ese motivo, Cepedes remarcó que todavía no existe una conclusión definitiva sobre cuál de esas agresiones provocó la muerte. “Con ese panorama cualquiera de las tres cosas puede haber sido el detonante del fallecimiento”, explicó.

La fiscal también se refirió a lo ocurrido cuando la Policía llegó al lugar. Según explicó, el hombre realizó un relato espontáneo y manifestó que no sabía qué había ocurrido y que había sido “poseído”. Cepedes aclaró que “nunca ha tenido un abordaje previo a nivel de institución mental. No estaba medicado, no tiene antecedentes de haber sido institucionalizado en ningún hospital previamente a nivel psiquiátrico, psicológico”, aunque sí mencionó antecedentes vinculados con tenencia ilegal de armas y episodios de violencia.

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La fiscal agregó que también existían antecedentes de conflictos con una expareja y con vecinos de la zona por cuestiones relacionadas con terrenos y alambrados. Además, señaló que el hombre era conocido en el paraje por un consumo frecuente de alcohol y, posiblemente, de estupefacientes.

En el caso del adolescente de 17 años, Cepedes contó que cuando llegaron los investigadores todavía tenía en sus manos las dos armas blancas que presuntamente se habrían utilizado para provocar los cortes. “Y sí tenía toda su ropa ensangrentada, que obviamente fue secuestrada para ser objeto de análisis”, explicó. Según la fiscal, el adolescente realizó también un relato espontáneo: “Yo lo ayudé a mi papá”.

Femicidio transversal

Uno de los puntos que analiza la Fiscalía es si el homicidio pudo estar vinculado con la agresión que el hombre habría cometido previamente contra su pareja. Cepedes explicó que, “si nosotros podemos vincular que él, cuando observa que ella se va y la echa, y aparentemente le manifiesta que iba a tomar represalias y lo denunciaba, y simultáneamente ella está denunciando y a quien agrede es al hijo biológico de ella, no de él, estamos hablando de lo que es el femicidio transversal”, sostuvo.

La fiscal explicó que se trata de una figura vinculada con la utilización de una tercera persona para ocasionar daño a una mujer. De todos modos, Cepedes aclaró que "la imputación vigente es por homicidio calificado". En el caso del hombre, además, contempla el agravante vinculado con la participación de un menor de edad.

La asistencia a la familia

La madre de Lautaro se enteró de la muerte mientras se encontraba en la sede judicial realizando la denuncia “Lamentablemente tuvimos que nosotros darle la noticia acá en la sede judicial, porque obviamente ella no sabía de esta situación”, relató.

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La mujer tiene además una hija de cuatro años en común con el hombre denunciado. Según explicó la fiscal, “se dio intervención al área de la asistencia de la víctima del SENAF para ubicarles en un lugar que puedan quedarse”, señaló. La Fiscalía también trabaja para que la mujer pueda recuperar sus pertenencias y documentación del domicilio, además de acceder a asistencia económica y contención psicológica.

Cepedes recordó las líneas de asistencia para situaciones de violencia: “Las líneas anónimas, 144, 135, que están las 24 horas y que nos ayudan muchísimo a trabajar de oficio sin necesidad que la persona venga a denunciar”.

Entrevista realizada en el programa “Es por acá”, de Punto a Punto Radio, con Juan Bernaus y Julieta Fantini.