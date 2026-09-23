Hallaron el cuerpo de un bebé en una plaza del norte de Córdoba: investigan qué pasó

La fiscal de Instrucción de Deán Funes, Analía Cepede, investiga el hallazgo de un bebé recién nacido sin vida en un espacio público de Villa de María del Río Seco, en el norte de Córdoba. El cuerpo fue encontrado dentro de una bolsa de residuos y presentaba signos de mutilación, mientras la Justicia aguarda los resultados de la autopsia para determinar qué ocurrió.

El hallazgo se produjo este martes por la mañana, cuando un vecino advirtió la presencia del cuerpo y dio aviso a la Policía. Los efectivos preservaron la escena y la investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Deán Funes.

Crimen de Lautaro Córdoba: la fiscal confirmó dos imputados y habló de un posible "femicidio transversal"

Según las primeras hipótesis, animales de la zona podrían haber intervenido sobre el cuerpo después de que fuera colocado dentro de la bolsa. Sin embargo, las circunstancias y la causa de la muerte todavía no fueron determinadas.

Cepede confirmó que “el cuerpo no estaba completo. Por el tamaño creemos que ya tenía varias semanas de vida”, indicó la fiscal. Otro de los elementos que analiza la investigación es el hallazgo de una soga alrededor del cuello del recién nacido. La presencia de ese elemento será evaluada junto con el resto de las pericias para establecer si tuvo alguna relación con la muerte.

Esperan la autopsia

La autopsia se realizará en la ciudad de Córdoba y será una de las principales medidas para determinar las causas del fallecimiento. Los resultados también permitirán establecer con mayor precisión la antigüedad de la muerte y aportar elementos para reconstruir lo sucedido.

Condenaron a Epec por un incendio que destruyó un criadero y mató a más de 90 cerdos

Mientras tanto, personal de la Policía Científica realizó tareas en el lugar para preservar y relevar posibles rastros que puedan contribuir a la investigación. La fiscalía también dispuso el análisis de las historias clínicas de mujeres que hayan dado a luz recientemente en la zona. La medida busca identificar posibles partos que puedan estar relacionados con el recién nacido encontrado.

La Policía Departamental Río Seco continúa colaborando con las actuaciones ordenadas por la Fiscalía de Deán Funes. Por el momento, no fueron determinadas las circunstancias en las que murió el bebé ni si existe una persona responsable.