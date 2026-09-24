Passerini pone a Córdoba en obra antes de la visita del papa León XIV: trabajos de noche en el Centro y avenidas

La Municipalidad de Córdoba aceleró una serie de obras de infraestructura de cara a la visita del papa León XIV. Con trabajos programados durante la noche para evitar afectar la circulación y la actividad comercial, la gestión de Daniel Passerini comenzó la puesta en valor de las peatonales del Centro y, en paralelo, amplió el plan de recuperación de calles y avenidas en distintos puntos de la ciudad.

Uno de los frentes se concentra en las peatonales 9 de Julio y San Martín, donde se intervienen cinco cuadras pergoladas ubicadas entre General Paz y Rivadavia, y entre Rosario de Santa Fe y Emilio Olmos.

La obra, financiada por la Agencia Córdoba Turismo, apunta a recuperar uno de los sectores de mayor circulación del casco céntrico. El cambio más visible será la renovación completa de la iluminación de las pérgolas, que incorporarán tecnología de píxeles direccionables para generar distintas escenas lumínicas, espectáculos de luces y ambientaciones especiales durante fechas conmemorativas o eventos masivos.

Además del nuevo sistema de iluminación, los trabajos incluyen la restauración de las estructuras metálicas, tareas de pintura, tratamiento de superficies, poda y ordenamiento de las enredaderas que cubren las pérgolas.

La intervención también alcanzará los canteros y las veredas. En los sectores deteriorados se reemplazarán las piezas rotas o faltantes respetando los materiales y el diseño original, con el objetivo de conservar la identidad histórica de las peatonales.

Obras mientras la ciudad duerme

Para reducir el impacto sobre comerciantes, peatones y turistas, el municipio resolvió ejecutar las tareas durante la noche. El operativo involucra distintas áreas municipales, entre ellas Arquitectura, Alumbrado Público, Espacios Verdes, Redes Sanitarias, Patrimonio y la Dirección del Área Central, además de la Cámara de Comercio de Córdoba.

La estrategia busca que las principales zonas comerciales permanezcan operativas durante el día mientras avanzan los trabajos de renovación.

En simultáneo, la Municipalidad amplió los frentes del Plan de Reparación Vial Integral. Sobre la avenida General Paz-Vélez Sarsfield comenzó a trabajar una nueva cuadrilla entre Santa Rosa y bulevar San Juan, que se suma al tramo ya intervenido entre Montevideo y Plaza de las Américas. Con esta ampliación, las obras abarcan 2,5 kilómetros lineales de una de las arterias con mayor tránsito de la ciudad.

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Las tareas se desarrollan con reducciones parciales de calzada y cortes dinámicos para mantener la circulación vehicular.

Otro de los puntos alcanzados por el plan es la avenida Patria, donde se inició la rehabilitación de 700 metros entre avenida 24 de Septiembre y calle Rincón. Allí se ejecutará una nueva carpeta asfáltica y trabajos de bacheo con hormigón en las bocacalles, manteniendo siempre habilitado al menos un carril para minimizar las demoras.