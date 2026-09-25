Daniel Arroyo: “Ningún gobierno de extrema derecha del mundo ajustó a la Discapacidad, lo de Milei no es económico, es psicológico”

En una entrevista en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Daniel Arroyo analizó el conflicto en torno a la Ley de Emergencia en Discapacidad y cuestionó los cambios impulsados por el Gobierno. El exministro de Desarrollo Social repasó el tratamiento de la normativa, el impacto sobre las prestaciones y la situación de las familias que dependen de los servicios de apoyo.

Arroyo sostuvo que la decisión oficial de avanzar sobre el sistema de discapacidad no puede explicarse únicamente desde una perspectiva presupuestaria y planteó interrogantes sobre los motivos que llevaron al Gobierno a impulsar los recortes. También se refirió al cambio de posición del oficialismo en las últimas horas, la intervención del Papa León XIV y el debate que se abre de cara al tratamiento del Presupuesto.

Daniel Arroyo es politólogo, docente universitario y destacado dirigente político que cuenta con una extensa trayectoria en la gestión de políticas sociales en el país. Se desempeñó como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en los períodos 2017, 2019 y 2021-2025. En la gestión pública fue Ministro de Desarrollo Social de la Nación entre 2019 y 2021, implementando programas como la Tarjeta Alimentar. También fue Ministro de Desarrollo Social en la provincia de Buenos Aires entre 2007 y 2009 y Viceministro Secretario de Políticas Sociales de la Nación entre 2003 y 2007.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Daniel, muy buenos días. Jorge Fontevecchia te saluda hoy. El tema es la pobreza, pero a vos te toca el tema de discapacidad, la vuelta de la vida. Eras uno de los especialistas, sos uno de los especialistas en el tema, pero también presidís la Comisión de Discapacidad de la Cámara Baja. Así que me gustaría un balance de lo que iba a suceder y no sucedió finalmente, y termina sucediendo.

Sí, el gobierno hasta hace 48 horas tenía la idea de hacer un nuevo ajuste en discapacidad. En términos prácticos, la Ley de Emergencia en Discapacidad, de la cual yo fui el autor y fue votada por gran parte de los diputados y senadores de diversos espacios políticos, establecía dos cosas. Una era que, como durante dos años no se había actualizado el nomenclador, lo que tiene que ver con los traslados, las terapias, los remedios, los acompañamientos, todo el sistema de apoyo a las personas con discapacidad, se ordenaba esos dos años, se actualizaba y, a partir de ahí, se iban mes por mes actualizando las prestaciones para las personas con discapacidad. La primera parte no la cumplió, que era compensar los dos años; la segunda sí, que era ir mes por mes. Luego de eso, mandó un presupuesto para el próximo año diciendo: esta segunda parte tampoco la voy a cumplir, no lo voy a actualizar mes por mes y, además, termino con la idea del nomenclador universal. Es decir, cada prepaga y cada obra social puede dar la prestación que quiera. Es un acuerdo de partes, un acuerdo de partes bastante particular, porque es una mamá con un hijo con discapacidad enfrentando una prepaga, una obra social, llenando 20 formularios, corriendo de un lado a otro de manera desesperada. Hasta hace 48 horas, esa era la idea del gobierno. Luego, cuando vio que no podía avanzar con el tema, juntó a una masa crítica de la Cámara de Diputados con un conjunto de aliados e hizo un dictamen que es más o menos la Ley de Emergencia en Discapacidad, con algunos cambios, pero como que giró 180 grados. Esperemos que sea cierto, más allá de la angustia y el dolor que ha generado durante tanto tiempo; que sea de verdad, que retire esos artículos del presupuesto que implican una nueva baja en materia de discapacidad y que, por una vez, en serio, no lastime a la persona con discapacidad, sino que ponga en marcha una política para atender medicamentos, traslados, terapias y pensiones para los que lo necesitan.

Daniel, cuando decís “por una vez que sea”, ¿cuál es tu experiencia allí? ¿Cuál es tu pálpito de lo que va a suceder? ¿Esta vez sí?

Lo veo difícil. Entender por qué el gobierno decidió lastimar a las personas con discapacidad, a sus familias, para mí, es una explicación que no hay que darla ni por la política ni por el presupuesto; hay que darla por la psicología. Yo no logro entender por qué un gobierno decidió lastimar sistemáticamente a las personas con discapacidad cuando no lo hizo Bolsonaro en Brasil, gobierno también de extrema derecha, del cual yo estoy en las antípodas de pensamiento, ni Meloni, ni Orbán, nadie lo hizo, ni un gobierno muy extremo. ¿Por qué lo hizo? Es difícil de entender. Me parece que un poco se le venía la noche. Es claro que la situación es cada vez más compleja, que han logrado las familias de personas con discapacidad mostrarle a la sociedad que es una barbaridad lo que estaba pasando, que no le iba a pasar el presupuesto. Porque yo, cada vez que hablé con un senador o con un diputado sobre estos temas, nunca hablamos de política. Siempre el comentario fue: vino una familia a decirme tal cosa, tal otra; me pararon en la esquina, me contaron esto. Es una cosa muy vivencial. Creo que el gobierno llegó a la conclusión de que no podía avanzar con eso y decidió abrazar el proyecto. Si lo va a hacer, si va a volcar el presupuesto, hay que tener mucho estómago para creerle, porque estuvo tres años buscando recortar a lo bestia absolutamente.

Javier Milei volvió a Argentina: entrevista con un medio francés y reunión de Gabinete

Puede ser que la llegada del Papa y la visita al Cotolengo Don Orione sea, bueno, ya con el Papa eligiendo discapacidad como la única visita relevante a una institución no eclesiástica... ¿Terminó de convencerlos?

Creo que puso un flor de granito de arena lo del Papa, claramente. De hecho, es evidente que el gobierno no estaba interesado en que recorriera instituciones de discapacidad. Me parece que terminó de ayudar. Creo que se combinaron tres aspectos. Uno es que el Ejecutivo quería avanzar y el Legislativo decía: “Che, no podemos, esto no hay manera”. Segundo, la venida del Papa. Dice: “Bueno, basta, ya está. La discapacidad es un límite, no se puede pasar”. Y tercero, parece que se les iba a trabar el presupuesto. O sea, una mezcla de realismo y venida del Papa, me parece que combinan esto. ¿Mi miedo cuál es? Que termine este proceso, que llegue diciembre, que se trate el presupuesto, que todos miren para el costado y que puede ser que el año que viene no lo apliquen. O sea, no se trata acá solo de creer, sino que tiene que tener una partida presupuestaria concreta. Tiene que sacar los artículos del presupuesto que plantean el ajuste, que hasta ahora están puestos. Y tiene que hacer algo distinto y ejecutarlo. Ahí veremos a fin de año si se lo toma en serio o fue una maniobra para que desmovilizara a las personas que están reclamando.

Entonces, si te parece, Daniel, volvemos de acá a un mes y medio con el tema, a ver cómo continúa y si, por única vez, o finalmente por esta vez, se logra producir o no. Y vos sos, de alguna manera, ahí el vigía de esto. En cualquier novedad que haya sobre el tema, por favor, avisarnos y volvemos a salir.

Sí, perfecto. Y decir, claro, que el nivel de angustia es desesperante. De las madres, de los hijos, de las personas con discapacidad, rebotan en todos lados. La sensación es, de verdad, que el Estado... Lo que nunca se imaginó una madre es que el Estado iba a lastimar a sus hijos. No está en la cabeza de nadie. Le puede gustar más o menos el gobierno, si es más mercado, más Estado. Pero la idea de que el Estado va contra tu hijo, que te lastima a tu hijo, es algo que nunca se le había ocurrido. Por eso el nivel de angustia y dolor. Ojalá sea de verdad esta vez. Y lo vamos a seguir, claramente.

Esperamos tus noticias. Entonces, muchísimas gracias, Daniel.

Gracias.



LMM