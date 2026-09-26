Ciclogénesis en Argentina: cuándo llega el cambio de tiempo y qué zonas tendrán lluvias y fuertes vientos

Después de varios días con temperaturas elevadas en el centro y norte del país, Argentina tendrá un fuerte cambio de tiempo desde este domingo 27 de septiembre. Una ciclogénesis avanzará sobre distintas regiones y dejará lluvias, tormentas y viento durante al menos 72 horas.

El fenómeno se extenderá hasta el martes 29 y tendrá mayor impacto en la región Pampeana, Cuyo, el Litoral y el norte argentino. En algunos sectores, los modelos meteorológicos anticipan acumulados de lluvia que podrían superar los 100 milímetros.

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En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional prevé varios momentos de inestabilidad, con chaparrones, tormentas y ráfagas. La intensidad puede variar durante el período, por lo que las condiciones deberán seguirse a través de las actualizaciones oficiales.

Qué es una ciclogénesis y por qué provoca un cambio de tiempo

La ciclogénesis es el proceso de formación o profundización de un centro de baja presión. Se produce cuando interactúan masas de aire con diferentes características y puede favorecer el desarrollo de nubosidad, lluvias, tormentas y vientos fuertes.

En este caso, el sistema comenzará a organizarse durante el domingo y alcanzará su mayor desarrollo hacia el martes. El avance de un frente frío también contribuirá al descenso de las temperaturas después de las jornadas de calor.

La meteoróloga Cindy Fernández explicó que se tratará de un proceso lento, que comenzará el domingo y se extenderá hasta el martes.

Cómo será el tiempo el domingo 27

Las primeras tormentas se esperan en el este de Entre Ríos y el norte de Uruguay. Con el avance de la jornada, la inestabilidad se extenderá hacia Entre Ríos, el noroeste de la provincia de Buenos Aires, el sudeste de Santa Fe, el sur de Córdoba y La Pampa.

En esos sectores podrían registrarse lluvias en períodos cortos, actividad eléctrica, ráfagas fuertes y posible caída de granizo. Los primeros acumulados previstos se ubican entre 20 y 50 milímetros, aunque algunos puntos podrían superar esos valores.

Según MeteoFedex en X, las tormentas fuertes pueden darse en Buenos Aires. El cambio también comenzará a sentirse en las temperaturas, debido al avance del aire frío detrás del sistema.

El lunes será una de las jornadas más inestables

El lunes 28, la zona afectada por las lluvias y tormentas podría ampliarse de manera considerable. Las regiones más comprometidas serían La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, aunque la inestabilidad también avanzaría hacia otras provincias.

Los modelos meteorológicos proyectan acumulados de entre 50 y 100 milímetros en sectores puntuales de la región Centro y el Litoral. De acuerdo con las condiciones que finalmente se registren, algunos valores podrían ser superiores de manera localizada.

Las tormentas podrían estar acompañadas por ráfagas intensas, abundante lluvia en poco tiempo y ocasional caída de granizo.

Qué se espera para el AMBA y la costa bonaerense

El AMBA atravesará un período de tiempo inestable entre el domingo y el martes. Se esperan chaparrones y tormentas aisladas, con una intensidad que puede variar durante las distintas jornadas.

El viento será otro de los factores a seguir. Para el martes, las proyecciones indican que las ráfagas del sudoeste podrían superar los 60 kilómetros por hora en el AMBA.

En la costa bonaerense, en tanto, se prevén ráfagas del sudeste de entre 70 y 75 kilómetros por hora. También podría aumentar la altura del mar, con olas que superarían los dos metros en algunos sectores.

Lluvias y nevadas en la Patagonia y la cordillera

El cambio de tiempo también tendrá consecuencias en el sur del país. En la cordillera de Río Negro y el sur de Neuquén se mantienen condiciones inestables, con lluvias persistentes y acumulados que podrían alcanzar los 30 milímetros en algunos sectores.

Además, se esperan precipitaciones en zonas de Chubut, Río Negro y Neuquén. En sectores cordilleranos de Mendoza, San Juan, el norte de Neuquén, La Rioja y Catamarca también podrían registrarse nevadas tardías durante el lunes.

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En esos puntos, las proyecciones contemplan acumulados de nieve de hasta 25 centímetros.

LB/AF