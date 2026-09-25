El Instituto Internacional de Investigación sobre el Clima y la Sociedad (IRI) advirtió que el denominado ‘Super Niño’ “podría ser uno de los eventos más intensos jamás registrados”, según las proyecciones y modelos multimodales elaborados por el organismo. La clave radica en el calentamiento acumulado tanto en la superficie como en las capas subsuperficiales del Pacífico central y oriental, dónde se relevaron temperaturas que sobrepasan los 3 °C a 4 °C por encima del promedio climatológico.

Los análisis del IRI Forecast señalan que los 22 modelos dinámicos y estadísticos muestran una convergencia casi perfecta. La probabilidad de que las condiciones de El Niño extraordinario se mantengan son de un 100% durante el trimestre (septiembre-octubre-noviembre) de 2026 y paralelamente continuarán vigentes durante el invierno en el hemisferio norte. El organismo peteneciente a laUniversidad de Columbia subrayó que “es un hecho sin precedentes cercanos”.

El alarmante dato que presentó un estudio sobre el fenómeno El Niño: 451.000 muertes por el calor a fin de año

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Frente a este panorama, los expertos coinciden en que la preparación no puede limitarse a la respuesta posterior al desastre: la activación de protocolos de acción anticipatoria basados en los pronósticos estacionales del IRI será la única herramienta efectiva para mitigar las pérdidas humanas y económicas frente a la embestida del Super Niño 2026-2027.

El IRI anticipó que el Super Niño “podría marcar récords históricos no vistos en más de 70 años”

El experto en gestión de riesgos de desastres en el IRI, Andrew Kruczkiewicz, explicó que “el volumen de agua cálida subsuperficial que se ha desplazado hacia el este del Pacífico actúa como una caldera bajo la superficie. No estamos viendo únicamente un evento de superficie; la estructura vertical del océano muestra anomalías de más de +10 °C en profundidad”.

Los datos recabados en la región Niño 3.4 , la zona estratégica utilizada globalmente para medir la intensidad del fenómeno, revelan un incremento de temperatura acelerado que supera los +3,0 °C en sus picos más acentuados. A esto se suma una acumulación de calor subsuperficial masiva que garantiza la persistencia del fenómeno a lo largo de finales de 2026 y hasta mediados de 2027

El fenómeno de El Niño extremo rompe un récord de temperaturas antes de alcanzar su punto máximo

En este sentido, el investigador especializado en hidrometeorología, Andrew Kruczkiewicz alertó que “esto amortigua cualquier posibilidad de un enfriamiento rápido y consolida un escenario de impacto prolongado para la agricultura, los recursos hídricos y la infraestructura urbana global”.

La evolución de las anomalías oceánicas durante las próximas semanas dictará la duración y la magnitud definitiva del fenómeno meteorológico y la comunidad científica internacional sostiene una vigilancia permanente.

El oceáno Pacífico registra un calentamiento acelerado

El periodo de octubre-diciembre podría marcar récords históricos no vistos en más de 70 años

El reporte del Centro de Predicción Climática Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y los modelos de predicción del Instituto Internacional de Investigación sobre el Clima y la Sociedad (IRI) destacan que existe un 75% de probabilidad de que el periodo de octubre a diciembre marque récords históricos no vistos en más de 70 años de registros.

El científico del clima enfocado en modelado y pronósticos del IRI, Ángel G. Muñoz, sostuvo que “cuando un fenómeno de El Niño alcanza el umbral de 'Super Niño' (+2,5 °C o más por encima del promedio de largo plazo), los patrones climáticos globales responden de forma no lineal. La probabilidad de registrar lluvias extremas e inundaciones en América del Sur, particularmente en las costas de Ecuador, Perú y la cuenca del Plata aumenta drásticamente”.

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Modelos multimodales elaborados por Instituto Internacional de Investigación sobre el Clima y la Sociedad

En simultáneo, se exacerbarán las sequías severas en el norte de Australia y la cuenca Amazónica. La fuerza actual del acoplamiento entre el océano y la atmósfera ha desplazado con violencia los patrones de precipitación global. Mientras en el Pacífico central y oriental la convección atmosférica genera tormentas desmedidas, vastas zonas del Sudeste Asiático e Indonesia sufren una supresión histórica de lluvias

El impacto sociosanitario y económico de un Super Niño de estas dimensiones va mucho más allá de un simple incremento en el termómetro marino. La persistencia de este evento hasta 2027 obligará a reestructurar los planes de respuesta a emergencias a nivel continental

PM