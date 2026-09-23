El alarmante dato que presentó un estudio sobre el fenómeno El Niño: 451.000 muertes por el calor a fin de año

El fenómeno meteorológico de El Niño podría provocar 451.000 muertes adicionales relacionadas con el calor en todo el mundo hasta febrero, al provocar un aumento de las temperaturas globales, según proyecciones científicas publicadas este miércoles.

Este fenómeno natural, declarado en junio y cuyo pico se espera para finales de año, se encamina a convertirse en el más intenso jamás registrado, amplificando los efectos del cambio climático de origen humano.

La imagen satelital de la NASA del día: el nuevo cráter lunar McGetchin

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Al calentar las aguas superficiales en los mares del planeta, El Niño modifica los patrones meteorológicos y los vientos sobre el Pacífico, con repercusiones en cadena sobre las precipitaciones y las temperaturas a escala mundial.

Según estimaciones del Cimate Impact Lab, de la Universidad de Chicago, los países en desarrollo podrían ser los más afectados por la mortalidad asociada al calor generado por el fenómeno entre junio y febrero.

De acuerdo con sus cálculos, la región del Sahel, en África, podría registrar 68.800 muertes adicionales por calor respecto a un año normal, de las cuales la mitad de producirían en Nigeria.

Luna llena septiembre 2026: cuándo es y dónde se podrá ver la Luna de la Cosecha

En cuanto al continente asiático, Indonesia podría sufrir 19.300 muertes adicionales, mientras que el balance ascendería a 19400 en conjunto en Filipinas, Vietnam, Tailandia y Campoya, 15.800 en India y 13.300 en Brasil.

Para llegar a estas cifras, el Climate Impact Lab se basó en investigaciones sobre la relación entre la temperatura y exceso de mortalidad en 24.378 regiones. Para el estudio se tuvo en cuenta el clima local y la vulnerabilidad de cada zona.

Posteriormente, cruzó esos resultados con provisiones de temperatura a largo plazo para estimar el número de muertes adicionales atribuibles a El Niño en comparación con el período 1996-2025. Este lunes, las Naciones Unidas alertaron sobre la "importante amenaza" que representa las repercusiones de este fenómeno para la salud.

BGD/ML