La imagen satelital de la NASA del día: el nuevo cráter lunar McGetchin

La NASA publicó la imagen astronómica del día para revelar el hallazgo de una estructura de impacto reciente en la superficie lunar. La formación bautizada como cráter McGetchin, en homenaje a un científico de la era Apolo, fue captada por la sonda especial Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO).

El origen del cráter se debe al violento impacto de un asteroide o cometa de entre 10 y 20 metros de diámetro. La colisión contra el suelo lunar ocurrió en algún momento entre los meses de abril y mayo de 2024.

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Las mediciones del objeto orbital confirmaron que la nueva hondonada abarca dos canchas de fútbol de ancho. Los astrónomos a cargo de la publicación de la NASA indicaron que impacto de esta magnitud ocurren una vez cada 132 años, lo que convierte al hecho en un evento de escala histórica.

La energía liberada durante la colisión generó un marcado fenómeno de descomposición en el regolito lunar. Este sedimento suelto perdió densidad, dificultando la retención de calor solar en la zona.

La colisión contra el suelo lunar ocurrió en algún momento entre los meses de abril y mayo de 2024

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Las consecuencias del choque se extendieron a un área mucho mayor que la cuenca visible. Según los datos distribuidos por la NASA en su portal oficial, esta alteración geográfica aportará nuevos datos sobre la evolución de la corteza y la dinámica de los impactos espaciales.

El registro fotográfico sirve para recordar el rol protector de la atmósfera terrestre. La capa gaseosa que rodea a la Tierra habría desintegrado una roca espacial de esas dimensiones antes de tocar el suelo, a diferencia de lo que sucede en el entorno desprovisto de aire en la Luna.

BGD/ML