La NASA descubrió una compleja red hídrica ancestral en la superficie de Marte

El rover Perseverance de la NASA halló evidencias de un complejo sistema hídrico que alteró la superficie y el subsuelo de Marte en múltiples fases durante su pasado remoto. El descubrimiento, publicado este lunes en la revista Communications Earth & Environment, confirmó que el agua en el cráter Jezero fluyó a través de aguas subterráneas y fluidos hidrotermales.

La investigación se centró en la denominada "Unidad del Margen" (Margin Unit), un área geológica estratégica situada a lo largo del borde interior del cráter. Los científicos esperaban encontrar simplemente rocas sedimentarias formadas por la acumulación paulatina de arena. Sin embargo, los análisis revelaron que el material rocoso experimentó al menos tres eventos hídricos independientes que modificaron su estructura química a lo largo del tiempo.

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El primer episodio ocurrió cuando aguas subterráneas ricas en dióxido de carbono interactuaron con olivino, un mineral magmático rico en hierro y magnesio presente en la zona. Esta interacción química desencadenó la formación de crestas de carbonato que se filtraron por las fracturas de la roca madre. Con el paso de los eones, la erosión desgastó el material blando circundante, dejando al descubierto estas estructuras de carbonato.

El instrumento SuperCam de la NASA identificó minerales clave para rastrear antigua vida microbiana

Los datos clave para este hallazgo fueron recopilados mediante el instrumento SuperCam, situado en el mástil del rover de la NASA. Este dispositivo permite analizar la mineralogía a distancia mediante la luz reflejada por las rocas.

A través de esta tecnología, los investigadores lograron diferenciar las capas de mayor altitud —compuestas por olivino cristalino casi inalterado— de aquellas situadas en el antiguo lecho lacustre, fuertemente transformadas por la humedad.

Los datos clave para este hallazgo fueron recopilados mediante el instrumento SuperCam

Un segundo evento hídrico estuvo directamente vinculado con la presencia del antiguo lago que ocupó el cráter Jezero. Durante esta etapa, las rocas depositaron sílice, un mineral de altísimo interés para los astrobiólogos. En la Tierra, la combinación de carbonatos y sílice resulta fundamental, ya que estos compuestos son capaces de atrapar y preservar microfósiles o firmas biológicas ancestrales.

El tercer episodio detectado por el equipo científico reveló la circulación tardía de fluidos subterráneos a altas temperaturas. En la zona oriental de la Unidad del Margen, el rover identificó vetas minerales de unos 25 centímetros de grosor compuestas por sulfato de calcio y fluorita. La presencia de fluorita confirma que el agua caliente circuló entre las rocas volcánicas, añadiendo una fase hidrotermal al historial del planeta.

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El hallazgo trasciende los límites del cráter Jezero, debido a que esta formación se encuentra dentro de una de las mayores exposiciones de carbonato de Marte. Comprender los procesos químicos ocurridos en esta franja permite a la comunidad científica reevaluar las condiciones de habitabilidad en amplias regiones de la superficie marciana.

Cuando el agua entra en contacto con el olivino, la reacción química puede liberar hidrógeno molecular, un elemento que en la Tierra sirve como fuente primaria de energía para diversos microbios quimiotróficos. Este factor refuerza la hipótesis de que el entorno antiguo ofreció ingredientes metabólicos esenciales para el eventual desarrollo de vida.

El rover Perseverance, que explora el planeta rojo desde febrero de 2021, continúa recolectando muestras de roca que serán almacenadas para una futura misión de regreso a la Tierra. Los nuevos datos aportados por la NASA demuestran que el agua líquida no fue un fenómeno efímero en la historia marciana, sino un motor geológico activo y duradero.