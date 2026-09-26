El inicio del fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense transcurrirá con condiciones meteorológicas muy favorables durante el día. Un sistema de alta presión garantizará ambiente templado y libre de precipitaciones, ideal para realizar actividades al aire libre.

A diferencia del viernes de ambiente más caluroso, la temperatura registrará un moderado descenso debido al cambio en la circulación del viento. La jornada de este sábado 26 de septiembre servirá de transición previa al desmejoramiento previsto para las siguientes horas.

El principal eje de atención meteorológica se traslada a la rotación del viento al sector este, fenómeno que comenzará a ingresar progresivamente mayor humedad hacia la región central.

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Como estará el clima en el AMBA el próximo fin de semana: del calor a un extenso período de tormentas

Aunque la mañana y la tarde se presentarán muy apacibles, los modelos del Servicio Meteorológico Nacional indican que hacia el final del día comenzarán a gestarse las primeras señales de inestabilidad.

Clima en CABA y AMBA: temperatura y pronóstico para hoy

Durante la mañana en CABA se espera un amanecer fresco con una temperatura mínima de 14°C. La nubosidad se irá reduciendo velozmente hasta dejar un cielo mayormente despejado y soleado hacia el mediodía y primeras horas de la tarde.

Hacia las primeras horas de la tarde se registrará el pico térmico de la jornada, con una máxima estimada de 19°C. La sensación térmica se mantendrá muy agradable gracias a la radiación solar incidente.

El viento soplará predominantemente del este a velocidades medias de entre 15 y 25 km/h. Sin embargo, a partir del atardecer se aguarda un paulatino incremento en su intensidad, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h hacia la noche.

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Para la noche, el firmamento comenzará a cubrirse nuevamente. Hay probabilidades de precipitaciones aisladas hacia las últimas horas del sábado o las primeras de la madrugada del domingo, marcando el cierre de la ventana de buen tiempo. En el Gran Buenos Aires las condiciones serán similares, sintiéndose ráfagas más marcadas en zonas abiertas del periurbano.

Alertas meteorológicas este sábado 26 de septiembre y el pronóstico para los próximos días

Respecto al escenario nacional, el mapa del Sistema de Alerta Temprana (SAT) no reporta alertas extremas para el Área Metropolitana durante el día, aunque rigen avisos por vientos fuertes del sector sudoeste y oeste en sectores precordilleranos de la Patagonia y el Cuyo.

Asimismo, diversas áreas del norte y noreste del país registrarán tormentas más severas en el transcurso del fin de semana, asociadas al avance de la misma masa frontal.

El pronóstico extendido indica un marcado cambio de panorama para el domingo 27 de septiembre. Se aguarda un día nublado, inestable y con alta probabilidad de chaparrones en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, acompañados de temperaturas entre los 14°C y 17°C.

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Las lluvias intermitentes se extenderán durante el comienzo de la próxima semana, afectando también el lunes y martes con un ambiente húmedo, gris y térmicamente moderado. El tiempo comenzará a estabilizarse recién hacia mediados de semana.

JSM / EM