Clima primaveral en pausa: mínima de 6 °C y ambiente fresco en el AMBA

El panorama meteorológico muestra un clima primaveral en pausa, con una mínima de 6 °C y ambiente fresco en el AMBA y aún se debe mantener el abrigo a mano porque el invierno no ha terminado. Tras las jornadas inestables del fin de semana, un ingreso de aire frío proveniente del sector sur provocó un marcado descenso térmico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios bonaerenses.

El ascenso paulatino de las temperaturas se ve afectado por este fenómeno meteorológico, generando mañanas heladas y sensaciones térmicas invernales en las zonas suburbanas.

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La combinación de vientos del sector sudoeste con una atmósfera despejada favorece el enfriamiento radiativo: al no haber cubierta nubosa que retenga el calor diurno, la radiación terrestre se pierde rápidamente hacia la atmósfera durante la madrugada.

Clima primaveral en pausa en el AMBA

Para comprender las causas de esta abrupta fluctuación térmica, los analistas y comunicadores meteorológicos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detallan la dinámica detrás del comportamiento atmosférico.

Especialistas del SMN, Cindy Fernández: “Aunque las tardes comiencen a ser templadas por el efecto del sol primaveral, las noches y madrugadas quedan expuestas al viento del sur”

La especialista del SMN, Cindy Fernández, explicó que “el paso de frentes fríos desde la Patagonia hacia el centro del país genera ingresos bruscos de masas de aire de origen antártico o subpolar. Aunque las tardes comiencen a ser templadas por el efecto del sol primaveral, las noches y madrugadas quedan expuestas al viento del sur, provocando caídas acentuadas en las marcas mínimas”.

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El invierno se resiste a retirarse por completo, y las marcadas variaciones de temperatura entre las primeras horas del día y la tarde representan un desafío para la salud.

“Esta irrupción fría es relativamente intensa para la época, pero durará bastante poco, dando paso rápidamente a condiciones normalmente primaverales con vientos sostenidos del norte”, señalaron desde el sitio especializado Meteored.

Primavera en pausa en el AMBA

Los analistas del ente meteorológico nacional llamaron a poner el foco en la salud respiratoria, debido a que los cambios térmicos pronunciados suelen propiciar cuadros virales, por lo que se recomienda ventilación constante en los espacios cerrados.

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Desde el Servicio Meteorológico Nacional enfatizaron en el seguimiento de estos frentes secos que avanzan sobre la franja central.

En zonas de la costa del Río de la Plata y áreas despejadas del conurbano, la velocidad del viento incrementa la sensación de frío en las primeras horas del día.

PM