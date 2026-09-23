El tiempo en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA transita una etapa de mayor estabilidad tras el inicio de la primavera. Para este miércoles 23 de septiembre, el organismo meteorológico prevé una jornada agradable, con vientos del sector norte y un paulatino ascenso de las marcas térmicas.

Durante la mañana se mantendrá un ambiente fresco, pero la presencia de sol entre pasajes nubosos favorecerá un entibiamiento progresivo del aire. Sin probabilidades de lluvia en la región metropolitana, las condiciones resultarán favorables para desarrollar actividades al aire libre.

Clima en CABA y AMBA: temperatura y pronóstico para hoy

Para la Ciudad de Buenos Aires, el valor mínimo se ubicará entre los 7 °C y 8 °C durante las primeras horas de la mañana, haciéndose sentir el aire fresco de la madrugada. En zonas del conurbano bonaerense, las marcas térmicas matutinas registradas podrían situarse ligeramente por debajo de ese rango.

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Clima miércoles 23 de septiembre

A medida que transcurra la jornada, la temperatura máxima escalará hasta alcanzar los 17 °C o 18 °C hacia la tarde. El viento soplará desde el sector norte con intensidad moderada, presentando ráfagas que podrían alcanzar entre 30 km/h y 40 km/h.

El cielo alternará entre intervalos de nubosidad y momentos con sol directo, sin riesgo de precipitaciones ni formación de nieblas importantes. Hacia la noche, los valores descenderán hasta asentarse en torno a los 14 °C, en un marco de tiempo firme.

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La tendencia térmica continuará reflejando una paulatina consolidación del ambiente templado, con una jornada marcada por el sol y la circulación constante de vientos del norte.

Alertas meteorológicas este 23 de septiembre y el pronóstico para los próximos días

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional no mantiene avisos por fenómenos adversos para el área metropolitana de Buenos Aires. En el plano nacional, la situación meteorológica general muestra estabilidad en la mayor parte del territorio centro y norte del país.

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Para los próximos días, el reporte del tiempo indica que las temperaturas máximas continuarán escalando de manera paulatina. Se espera que el jueves 24 registre valores mínimos cerca de los 14 °C y máximas que podrían rozar o superar los 21 °C a 24 °C.

Hacia el final de la semana de trabajo, el flujo de aire cálido se profundizará en el centro argentino, afianzando tardes primaverales en toda la provincia de Buenos Aires.

Pensando en el fin de semana, el pronóstico extendido marca un escenario agradable durante el sábado 26, aunque con un paulatino incremento de la cobertura nubosa. Para el domingo 27 se prevé la aproximación de un frente débil que podría generar rotación del viento y un leve descenso térmico, manteniendo de momento baja probabilidad de lluvia.