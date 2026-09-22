La Ciudad de Buenos Aires finalizó una obra de infraestructura pluvial sobre la avenida Dorrego, entre Figueroa Alcorta y Del Libertador, en Palermo, para mejorar el drenaje del agua y prevenir inundaciones. Acompaña un plan preventivo de 29 obras que lleva adelante el Gobierno porteño ante la inminente llegada de "El Niño", un fenómeno climático global que promete lluvias muy intensas y tormentas severas hacia el último trimestre del año.

A partir de abril, la intervención avanzó tras un diagnóstico técnico de la zona, que permitió detectar obstrucciones que afectaban el funcionamiento de los conductos existentes. Con ese relevamiento, se reemplazaron los tramos afectados y se readecuaron las cámaras que permiten acceder a la infraestructura subterránea.

De esta forma, se instalaron 293 metros lineales de conductos subterráneos nuevos, casi tres cuadras, se readecuaron sumideros y se agregaron 6 bocas de registro para facilitar la limpieza y el mantenimiento de la red.

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“Trabajamos todos los días para mejorar el sistema pluvial y que el agua drene con mayor facilidad. Estamos haciendo las obras necesarias para enfrentar de la mejor manera los desafíos climáticos cada vez más complejos como el Súper Niño”, señaló el ministro de Espacio Público porteño, Ignacio Baistrocchi.

La intervención de Palermo forma parte de un plan de 29 obras pluviales previsto por el Gobierno porteño.

Del total, 20 corresponden a obras de mayor escala: 13 ya fueron terminadas, dos están próximas a finalizar y otras cinco están programadas. A eso se suman seis intervenciones de limpieza y desobstrucción y tres obras integrales, de las cuales una ya terminó y dos se encuentran próximas a finalizar.

Aun de esa manera, uno de los trabajos de mayor magnitud se desarrolla en el arroyo Cildañez, uno de los cursos de agua que atraviesan la Ciudad de manera subterránea. La intervención comenzó a fines de 2024 y permitirá retirar más de 37.000 metros cúbicos de sedimentos acumulados a lo largo de los años. Según el Gobierno porteño, la limpieza permitirá recuperar hasta un 15% de la capacidad de escurrimiento del conducto.

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El Cildañez recorre unos 11 kilómetros, atraviesa diez barrios y forma parte del sistema de cuencas del sur que desemboca en el Riachuelo. El conducto puede transportar hasta 225.000 litros de agua por segundo y su limpieza busca reducir el riesgo de anegamientos durante las tormentas fuertes.

Cómo se prepara la Ciudad ante las lluvias intensas

El Gobierno porteño puso en marcha un esquema preventivo que se activa con los alertas meteorológicos, que contempla el monitoreo de zonas consideradas de riesgo y el despliegue de equipos en las 15 comunas.

Se identificados 177 puntos para realizar 83 controles que corresponden a lugares fijos, como pasos bajo nivel y puentes, y otros 94 son puntos dinámicos en los que se verifican desagües, estaciones de bombeo y posibles acumulaciones de agua.

Ahora, la coordinación queda a cargo del Centro de Operaciones de Emergencias de Defensa Civil, que articula la respuesta de distintos organismos porteños.

Desde el comienzo de la gestión de Jorge Macri, según datos difundidos por el Gobierno de la Ciudad, se ejecutaron 64 obras de ampliación, adecuación, reparación y limpieza de la red pluvial y del Plan Hidráulico, con más de 13.000 metros lineales de nuevos conductos.

También se terminaron los túneles aliviadores Crisólogo Larralde y Ciudad de la Paz, que mejoran el drenaje en la zona del Parque Saavedra y la avenida Cabildo, y se amplió el reservorio del Parque Sarmiento, con una capacidad de almacenamiento equivalente a unas 100 piletas olímpicas.

MV