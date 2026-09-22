Decathlon llega a la Ciudad de Buenos Aires: dónde y cuándo abrirá su nueva tienda

Decathlon continúa con su plan de expansión en la Argentina y confirmó la apertura de su primera tienda en la Ciudad de Buenos Aires. El nuevo local estará ubicado en el Abasto Shopping y comenzará a recibir al público el próximo 17 de octubre, según informó la compañía.

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La sucursal ocupará una superficie de 2.470 metros cuadrados en el segundo nivel del centro comercial, con acceso directo desde la calle Agüero. Por sus dimensiones y ubicación, se convertirá en uno de los principales puntos de venta de artículos deportivos de la cadena francesa en el país.

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Cómo será la nueva tienda de Decathlon en el Abasto

El establecimiento ofrecerá productos destinados a más de 65 disciplinas deportivas, entre ellas running, fútbol, ciclismo, natación, fitness, senderismo, camping, pádel y deportes de equipo. La propuesta incluirá indumentaria, calzado, accesorios y equipamiento para personas con distintos niveles de experiencia.

En las góndolas también estarán disponibles las marcas propias desarrolladas por Decathlon, como Quechua, especializada en actividades al aire libre; Kipsta, vinculada con el fútbol y los deportes colectivos; Domyos, orientada al fitness; y Rockrider, dedicada al ciclismo de montaña.

La inauguración generará 53 nuevos puestos de trabajo, que se sumarán al personal incorporado durante el proceso de regreso y expansión de la compañía. La tienda contará con empleados destinados a la atención al cliente, la venta, la logística y el asesoramiento sobre las diferentes disciplinas.

La tercera sucursal de Decathlon en la Argentina

El local del Abasto será la tercera tienda de Decathlon en la Argentina, después de las aperturas realizadas en Vicente López, provincia de Buenos Aires, y en Córdoba. Al mismo tiempo, marcará el ingreso formal de la cadena al mercado comercial porteño.

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La primera sucursal de esta nueva etapa abrió en noviembre de 2025 en el complejo Al Río, en Vicente López. De acuerdo con datos difundidos por la empresa, más de 10.000 personas visitaron el establecimiento durante su jornada inaugural, un movimiento que reflejó la expectativa generada por el regreso de la marca.

Decathlon había tenido presencia en el país a comienzos de la década del 2000, pero posteriormente se retiró del mercado local. Su retorno se concretó de la mano del Grupo One, encabezado por el empresario Manuel Antelo, mediante un acuerdo para desarrollar y operar la cadena en la Argentina.

El plan de expansión de Decathlon en el país

El proyecto contempla una inversión superior a los 100 millones de dólares durante cinco años, con la intención de construir una red de alrededor de 20 tiendas en diferentes ciudades. La planificación prevé, además, la creación de aproximadamente 750 puestos de trabajo directos.

La apertura en el Abasto Shopping representa así un nuevo paso dentro de esa estrategia nacional. Con presencia física y venta mediante su plataforma digital, Decathlon busca ampliar su alcance en la Argentina y consolidar una oferta que reúna artículos para deportistas principiantes, aficionados y usuarios experimentados.

LV