A pesar de que el pasado lunes inició oficialmente la primavera, las últimas jornadas estuvieron caracterizadas por las bajas temperaturas y vientos fuertes. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que durante los próximos días comenzará a aparecer un clima más cálido.

Las primeras jornadas estarán marcadas por el dominio de aire fresco en la región metropolitana, pero se mantendrá la estabilidad atmosférica a lo largo de los primeros días hábiles. Sin embargo, la masa de aire favorecerá un cambio progresivo en las condiciones hacia el cierre del periodo semanal.

Clima en Ciudad Autónoma de Buenos Aires: pronóstico del tiempo para este martes 22 de septiembre

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Clima en CABA y AMBA: temperatura y pronóstico para los próximos días

Para la jornada de hoy, martes 22 de septiembre, en la Ciudad de Buenos Aires, se registra una mínima de 5°C y una máxima estimada en los 13°C, con cielo de parcialmente nublado a despejado y vientos del sector sudoeste a 14 km/h.

El miércoles 23, la temperatura iniciará un leve ascenso, con una mínima de 7°C y una máxima de 18°C, con cielo nublado y vientos rotando al sector norte. Durante el jueves, comenzará la suba de temperaturas con marcas que irán desde los 11°C de mínima hasta alcanzar los 23°C de máxima, bajo una jornada plenamente soleada.

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Finalmente, para el viernes 25, el ambiente se mantendrá agradable, registrando una temperatura mínima de 14°C y una máxima que llegará a los 25°C, con cielo mayormente claro.

Alertas y pronóstico extendido para el fin de semana

Hacia el fin de semana, el sábado 26 de septiembre presentará una mínima de 12°C y una máxima de 22°C, con nubosidad en aumento y vientos moderados del sector este. En el Gran Buenos Aires, las marcas térmicas matinales se mantendrán entre 1 y 2 grados por debajo de las registradas en el área central de la capital.

El desmejoramiento de las condiciones meteorológicas se proyecta hacia el domingo 27, jornada en la que se prevé una probabilidad de precipitaciones del 70 %. Durante este día, los registros térmicos se encuadrarán entre una mínima de 12°C y una máxima de 20°C, con elevada humedad y vientos del sector este.

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Respecto de los avisos oficiales, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) del SMN no reporta alertas vigentes para la Ciudad de Buenos Aires durante la primera mitad de la semana. Por otra parte, las precipitaciones se concentrarán principalmente durante la primera mitad del domingo.

JSM