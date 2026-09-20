Récord histórico de vapor de agua en la atmósfera: por qué preocupa a los científicos

La atmósfera terrestre alcanzó durante agosto un récord histórico de vapor de agua, al registrar una concentración promedio de 27,35 kilogramos por metro cuadrado, e valor más elevado desde que se inicio la serie de mediciones en 1979. El hallazgo fue precisado por el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S) de la Unión Europea y encendió las alarmas de los especialistas.

El incremento de este indicador implica la incorporación aproximadamente de 20 billones de litros adicionales de agua en los océanos. Este parámetro alude a la métrica de agua precipitable, que mide la cantidad de vapor en una columna de aire.

Un diluvio azotó al AMBA y a varias provincias en el cierre del invierno, con fuertes lluvias y ráfagas de viento

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El vapor de agua desempeña un rol fundamental en el ciclo hídrico planetario, dado que resulta indispensable para la formación de nubes y precipitaciones. Sin embargo, la preocupación central de los expertos radica en su comportamiento como un potente gas de efecto invernadero.

El fenómeno responde al aumento paulatino de las temperaturas globales a causa del calentamiento global. Por cada grado Celsius de incremento de la temperatura, el aire incrementa su capacidad para retener un 7% más de vapor, por lo que la atmósfera se convierte un recipiente con mayor capacidad de almacenamiento de humedad.

A la par del aumento térmico continental, las temperaturas elevadas en los océanos tropicales operaron como una fuente primaria de evaporación masiva. Durante el período, las aguas del Océano Pacífico tropical exhibieron marcas de calor asociadas al fenómeno de El Niño.

Promedio de Agua Precipitable durante el período 1991-2020. El promedio global es de aproximadamente 24 mm

Cuando la humedad asciende, la condensación de vapor en gotas dentro de las nubes desencadena la liberación de calor latente. Esa energía libera una dinámica que actúa como un combustible para tormentas e intensifica las precipitaciones.

La disponibilidad de mayor volumen de humedad incrementa la probabilidad de que se desencadenen lluvias de alta intensidad en zonas donde confluyan factores de convección atmosférica. Este comportamiento repercute también en los ciclones tropicales, que obtienen potencia superior para generar precipitaciones severas.

A pesar de esto, los meteorólogos matizan que un pico en los indicadores de vapor no supone que todos los rincones del planeta vayan a sufrir precipitaciones desmedidas. El comportamiento local de las lluvias seguirá dependiendo de la circulación atmosférica regional y de las variables geográficas particulares.