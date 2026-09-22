La primavera recién iniciada trae condiciones de marcada estabilidad atmosférica a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al conurbano bonaerense. Para este martes 22 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un escenario sin sobresaltos climáticos en todo el territorio capitalino.

La jornada se caracterizará por el ingreso de una masa de aire fresco que mantendrá los registros térmicos moderados en el ámbito metropolitano. Las precipitaciones quedan totalmente descartadas a lo largo del día.

Clima en CABA y AMBA: temperatura y pronóstico para hoy

El amanecer en la Ciudad de Buenos Aires registrará una temperatura mínima de 6°C, lo que generará una mañana fría a fresca en la capital y las localidades del primer y segundo cordón del Gran Buenos Aires. En las áreas suburbanas más despejadas del AMBA, los valores pueden posicionarse un poco por debajo de la marca porteña.

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Clima martes 22 de septiembre

A medida que avance el día, el termómetro experimentará un ascenso progresivo con la presencia de un cielo parcialmente nublado. Se aguarda que la temperatura máxima alcance los 14°C durante las primeras horas de la tarde.

El viento circulará de manera leve, soplando predominantemente del sector noreste con velocidades querondarán entre los 7 y 12 km/h. No se pronostican ráfagas intensas, lo que contribuirá a una percepción térmica acorde a los registros reales.

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Para el turno noche, el clima se mantendrá firme en torno a los 10°C, marcando un ambiente frío pero despejado de contingencias meteorológicas. Los niveles de humedad y la probabilidad de lluvia se mantendrán bajos durante la franja final de la jornada.

Alertas y pronóstico extendido

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional no mantiene avisos o alertas vigentes de nivel amarillo, naranja ni rojo para el área metropolitana de Buenos Aires ni para la mayor parte de la región pampeana.

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En el mapa nacional, el afianzamiento de un centro de alta presión garantiza tiempo seco sobre la franja central del país. Solo se registran episodios aislados de inestabilidad y ráfagas en sectores cordilleranos del sur patagónico.

Para mitad de semana, en CABA y el AMBA, se prevé el inicio de una paulatina rotación de los vientos hacia el sector norte. Esto impulsará un gradual ascenso de las temperaturas máximas, dejando atrás el pulso de aire fresco matinal.

De cara al próximo fin de semana, la tendencia apunta a tardes más templadas, con valores máximos que podrían superar los 18°C a 20°C hacia el sábado y domingo, acompañados por períodos de abundante nubosidad pero manteniendo condiciones generales de tiempo agradable.