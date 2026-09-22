Qué es el Protocolo de Montreal, su efecto en la capa de ozono y qué objetivos tiene

El Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono es reconocido unánimemente como el acuerdo ambiental multilateral más exitoso en la historia de las Naciones Unidas. Diseñado para frenar y revertir el deterioro del escudo protector del planeta, este tratado internacional firmado el 16 de septiembre de 1987 marcó un hito en la diplomacia científica al regular y prohibir la producción de químicos sintéticos altamente destructivos.

Su propósito central fue establecer un calendario vinculante de reducción y eliminación de casi 100 sustancias químicas artificiales clasificadas como sustancias agotadoras y nació como respuesta operativa a la Convención de Viena para la Protección de la Capa de Ozono.

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La directora ejecutiva del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), Inger Andersen, resaltó la doble función estratégica del acuerdo.

Protocolo de Montreal: acuerdo ambiental multilateral

En este sentido, Andersen afirmó que “este acuerdo ha puesto a la capa de ozono en el camino de la recuperación, protegiendo millones de vidas y ecosistemas vitales frente a la radiación ultravioleta nociva. Pero el Protocolo de Montreal es también un poderoso acuerdo climático”.

El mecanismo opera bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, otorgando a los países en desarrollo (definidos bajo el Artículo 5) plazos extendidos y acceso a un Fondo Multilateral financiado por naciones desarrolladas para facilitar su transición tecnológica e industrial.

El impacto del tratado en la estratosfera ha sido directo. Al frenar la liberación de cloro y bromo atmosférico, la destrucción catalítica de las moléculas de ozono ($O_3$) descendió drásticamente. Según las evaluaciones científicas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el UNEP si se mantienen los controles vigentes, la capa de ozono recuperará sus niveles de 1980 hacia el año 2040 en la mayor parte del globo, cerca de 2045 en el Ártico y hacia 2066 sobre la Antártida.

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El director del Servicio de Monitoreo de la Atmósfera de Copernicus (CAMS), Laurence Rouil, señaló que “aunque en temporadas específicas observemos fluctuaciones en la extensión del agujero de ozono debido a la dinámica de los vientos polares y las temperaturas estratosféricas, las mediciones confirman que la carga total de sustancias agotadoras sigue disminuyendo”.

Asimismo, Rouil aseguró que “el Protocolo de Montreal demuestra que las políticas basadas en la ciencia funcionan, pero requieren un seguimiento continuo”.

Capa de Ozono

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Cuáles son los 3 objetivos clave del Protocolo de Montreal



1. Eliminación definitiva de las SAO restantes: Completar la eliminación gradual de los HCFC para el año 2030 en países desarrollados y para 2040 en economías en desarrollo.

2. Mitigación climática vía Enmienda de Kigali: Reducir en más de un 80% la producción y consumo de hidrofluorocarbonos (HFC) durante las próximas décadas. Aunque los HFC no dañan la capa de ozono, son gases de efecto invernadero con un potencial de calentamiento miles de veces superior al dióxido de carbono ($CO_2$).

3. Eficiencia energética y enfriamiento sostenible: Impulsar la transición hacia tecnologías de refrigeración y aire acondicionado que utilicen refrigerantes naturales y consuman menos electricidad, evitando así emisiones indirectas por generación energética.

PM/MSS