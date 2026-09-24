El tiempo en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA transcurrirá este jueves 24 de septiembre con condiciones estables, una marcada presencia de nubosidad y un progresivo ascenso en las temperaturas que dejará una tarde primaveral.

De acuerdo con los datos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored, la jornada se mantendrá sin probabilidad de precipitaciones en toda la región metropolitana, consolidando un ambiente agradable que mejora respecto de las mañanas más frescas del inicio de la semana.

Clima en CABA y AMBA: temperatura y pronóstico para hoy

Durante las primeras horas del día, el ambiente se percibirá algo fresco, con una temperatura mínima estimada en torno a los 11 °C a 13 °C en CABA, mientras que en algunos sectores del conurbano bonaerense los valores matutinos pueden ubicarse un par de grados por debajo.

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Clima jueves 24 de septiembre

A lo largo de la mañana, el cielo permanecerá con intervalos de nubes y claros, sin embargo, el sol aportará para que la temperatura aumente de manera constante hacia el mediodía.

Hacia la tarde se alcanzará la máxima prevista, que tocará los 21 °C, ofreciendo un ambiente templado y muy reconfortante en la vía pública. El viento predominará del sector norte y nor-noreste, soplando con intensidad moderada de entre 14 y 20 km/h, con ráfagas puntuales que podrían alcanzar los 36 km/h.

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La humedad relativa se mantendrá en valores medios, permitiendo un nivel de confort térmico adecuado sin sensación de bochorno. Hacia la noche, la temperatura descenderá progresivamente hasta asentarse cerca de los 17 °C, con cielo parcialmente nublado y viento sostenido desde el norte.

Alertas meteorológicas este 24 de septiembre y el pronóstico para los próximos días

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional no registra alertas meteorológicas vigentes para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ni para la provincia de Buenos Aires durante esta jornada, manteniéndose el nivel verde de tranquilidad climática.

En el resto del país, las condiciones generales acompañan un marco de estabilidad en la franja central, mientras que en áreas de alta cordillera de los Andes se monitorea el viento intenso habitual de la época.

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Respecto a la evolución para los próximos días, el ingreso continuo de aire cálido continuará empujando las marcas térmicas hacia arriba en la antesala del fin de semana. Para el viernes 25, se aguarda una jornada con cielo nublado y temperaturas en permanente ascenso.

Para el sábado 26 y el domingo 29, el pronóstico extendido anticipa la consolidación de un ambiente cálido, con máximas que se ubicarán holgadamente por encima de los 23 °C a 25 °C, ideal para actividades al aire libre. Aunque la nubosidad irá en incremento hacia el cierre del fin de semana, la probabilidad de lluvias se mantiene baja en el área metropolitana.