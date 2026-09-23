El sismo de magnitud 5,4 sorprendió durante la mañana de este miércoles a la provincia de La Rioja y fue percibido también en distintos puntos de Córdoba, Catamarca y San Juan. A las 6:21, el movimiento tuvo su epicentro a 50 kilómetros al sudoeste de Aimogasta, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

Sobre eso, el organismo ubicó el fenómeno a una profundidad de 143 kilómetros, un dato importante para entender por qué un movimiento de esta magnitud pudo sentirse a varios kilómetros del lugar donde se originó.

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Famatina fue la localidad donde el sismo de 5,4 se sintió con mayor intensidad

El epicentro, es decir, el punto de la superficie terrestre ubicado directamente sobre el lugar donde se inició el sismo, quedó además a 54 kilómetros al noreste de Chilecito y 82 kilómetros al sur de Tinogasta.

Sin embargo, la percepción del sismo no fue igual en todas las localidades. En la zona de Famatina, donde el movimiento se sintió con mayor intensidad, el INPRES estimó una intensidad IV en la escala de Mercalli Modificada.

Ahora bien, en Aimogasta y Chilecito, la intensidad se ubicó entre III y IV, por lo que algunas personas pudieron notar la oscilación de objetos colgantes.

Aimogasta, el epicentro del sismo se ubicó a 50 kilómetros al sudoeste de la localidad.

Para la ciudad de La Rioja, además de Vinchina y San Fernando del Valle de Catamarca, la intensidad fue de III. Ese nivel corresponde a un movimiento que puede ser advertido por algunas personas que se encuentran dentro de edificios.

San Juan sufrió siete sismos de baja intensidad durante el fin de semana largo

El temblor también llegó a San José de Jáchal y la ciudad de San Juan, así como en la ciudad de Córdoba, la intensidad fue estimada entre II y III, por lo que la percepción fue más leve. En Córdoba, algunos vecinos señalaron haber sentido el movimiento principalmente en edificios y viviendas en altura.

Otro sismo que se había registrado en la región

El antecedente más reciente fue un sismo de magnitud 5,0 registrado el domingo en Tucumán. El movimiento ocurrió a las 5:47 y tuvo una profundidad de 197 kilómetros, según los datos del INPRES.

Su epicentro se ubicó en el norte del departamento Trancas, a unos 60 kilómetros de Cafayate. Por la profundidad a la que se produjo, el temblor pudo sentirse también bastante lejos del lugar donde se originó.

Aun con esto, el movimiento se percibió con mayor intensidad en San Miguel de Tucumán, donde alcanzó entre III y IV grados en la escala de Mercalli. En algunos edificios y viviendas se registró el movimiento de objetos colgantes.

El temblor también llegó a distintos puntos de Salta, como la capital provincial, Metán, Cachi y Cafayate, y se sintió de manera más leve en Santiago del Estero. Además, unos 15 minutos antes se había registrado otro movimiento sísmico en Catamarca, aunque de menor magnitud.

MV