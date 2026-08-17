San Juan sufrió siete sismos de baja intensidad durante el fin de semana largo

La provincia de San Juan registró siete sismos de baja intensidad distribuidos en distintas regiones de su territorio. De acuerdo con los datos recabados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), las magnitudes oscilaron entre los 2,5 y los 3,4 grados en la escala de Richter, sin que se reportaran daños materiales ni personas heridas. La tierra volvió a registrar movimiento en suelo sanjuanino de forma sostenida, reafirmando la condición de la provincia como una de las regiones con mayor exposición a este tipo de fenómenos en Argentina.

A pesar de la frecuencia observada en un intervalo acotado de tiempo, los eventos telúricos se caracterizaron por su escasa intensidad y por ocurrir a profundidades moderadas e intermedias, lo que provocó que solo algunos fueran percibidos levemente por la población residente en pisos altos o en áreas cercanas al epicentro.

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Los reportes emitidos por la red de estaciones del INPRES detectaron los epicentros principalmente en las zonas cordilleranas y los departamentos suroeste provincial y el cinturón precordillerano.

San Juan sufrió siete sismos de baja magnitud durante el fin de semana

La ex directora Ejecutiva e investigadora del INPRES, Patricia Alvarado, sostuvo que “San Juan se ubica en la zona de mayor peligrosidad sísmica de la Argentina. La ocurrencia de sismos de baja magnitud es un proceso natural y continuo de liberación de energía a lo largo de las fallas activas de la Precordillera y la Cordillera Frontal”.

Además, Alvarado señaló que “el registro de estos eventos de magnitud menor a 4 grados demuestra la alta sensibilidad de nuestra red de monitoreo para detectar la dinámica tectónica permanente”.

La ocurrencia recurrente de movimientos en la región responde a la dinámica intrínseca del margen convergente entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana. Los expertos del organismo técnico remarcan de manera constante que la microactividad diaria forma parte de la normalidad tectónica del territorio sanjuanino.

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El director del Instituto Nacional de Prevención Sísmica e Ingeniero, Rodolfo García, resaltó el rol determinante de la prevención estructural ante la persistencia de esta actividad:

“La sismicidad es una realidad intrínseca de nuestra región. Lo fundamental ante eventos de baja o mediana magnitud no es enfocar la atención en el temor a la frecuencia de los temblores, sino mantener la vigencia de las normas de construcción sismorresistente”

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El Instituto Nacional de Prevención Sísmica detalló las magnitudes de los siete sismos en San Juan

De acuerdo con los partes automáticos y revisados por los analistas del centro nacional de procesamiento de datos, los temblores respondieron al siguiente patrón técnico:

Magnitudes: Rango comprendido entre los 2,5 M y 3,4 M.

Profundidad: Variación de entre 10 km y 120 km, clasificándose la mayoría como temblores superficiales a moderados.

Registro detallado del INPRES de los siete sismos en San Juan

Percepción: Grado II a III en la Escala Mercalli Modificada (sentido levemente por personas en reposo o en edificios elevados).

El organismo nacional mantiene el monitoreo las 24 horas a través de la Red Sísmica Nacional para registrar cualquier variación en los patrones de comportamiento de las estructuras geológicas locales.

Fuente: Instituto Nacional de Prevención Sísmica

PM