Como estará el clima en el AMBA el próximo fin de semana: del calor a un extenso período de tormentas

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) experimenta un marcado giro en las condiciones del tiempo debido al sostenido ingreso de viento del norte. Luego de registrar mañanas de frío invernal, la masa de aire cálido provoca un ascenso térmico paulatino que alcanzará su punto más alto hacia el final de la semana hábil.

Según los datos publicados por Meteored, el proceso de cambio comenzó a sentirse con mayor nitidez a partir del jueves, cuando las mínimas se consolidaron por encima de los 10 °C. La cobertura nubosa variable dio paso a una tarde de matices primaverales, empujada por ráfagas septentrionales que permitieron que las marcas mercuriales sobrepasaran los 24 °C en diversos puntos de la franja urbana.

Así buscan evitar el colapso de las ciudades argentinas frente al cambio climático

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Este flujo de aire continental no solo eleva las marcas térmicas, sino que también aporta un incremento constante de humedad en la atmósfera. este aporte húmedo constituye el factor determinante que preparará el escenario para el paulatino deterioro en las condiciones meteorológicas proyectado para las jornadas venideras.

Pico térmico de 25 °C en el AMBA y giro de viento

El viernes 25 se perfila como la jornada más cálida de la semana en toda la conurbación. Se prevé que el día inicie con registros matutinos superiores a los 13 °C, mientras que hacia la tarde la máxima rebasará holgadamente los 25 °C.

No obstante, el incremento térmico se verá frenado hacia la tarde por una rotación del viento, que pasará de soplar del sector noroeste para ingresar desde el este. El momento exacto en que se produzca dicha maniobra eólica determinará el techo definitivo de la marca máxima antes de que el firmamento comience a cargarse de mayor cobertura nubosa.

El informe técnico advierte que este frente de mal tiempo se extenderá por 72 horas

Para el sábado 26, los modelos numéricos anticipan un leve retroceso en los valores termométricos, aunque el clima continuará agradable y templado. Se estiman marcas máximas que rondarán los 22 °C, acompañadas por un paulatino aumento del nivel de nubosidad que se profundizará marcadamente durante la segunda mitad del día.

En este marco, las proyecciones aconsejan aprovechar la jornada sabatina para concretar actividades al aire libre. A diferencia del resto del fin de semana, el sábado se mantendrá sin precipitaciones, erigiéndose como el último día hábil para el esparcimiento sin la presencia de lluvias en la franja central.

Científicos crean un mapa genético del yaguareté para mejorar su conservación

El panorama cambiará de forma drástica a partir del domingo 27 con la llegada de un nuevo periodo inestable. El ambiente se tornará gris, fresco y ventoso, acompañado por el desarrollo de lluvias e intermitencias, interrumpiendo el patrón de días templados y secos que predominó a mediados de la semana.

El informe técnico advierte que este frente de mal tiempo se extenderá por 72 horas, proyectándose al menos hasta el martes inclusive. Esta dinámica no implicará precipitaciones continuas de manera ininterrumpida, sino el desarrollo alternado de chaparrones y tormentas aisladas sobre distintos sectores del AMBA.