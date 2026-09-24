Científicos crean un mapa genético del yaguareté para mejorar su conservación

Un equipo internacional de científicos elaboró un genoma de referencia mejorado del yaguareté (Panthera onca) a partir de muestras argentinas. El trabajo ofrece un mapa más detallado de la información genética de la especie, cuyas poblaciones se ven afectadas por la pérdida de hábitat y otras actividades humanas.

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El avance, publicado en la revista BMC Genomic Data, reunió a investigadores del Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG), el Barcelona Supercomputing Center, el IRB Barcelona y el IBYME-CONICET. Su aporte principal es una secuencia organizada a escala cromosómica: el 99,85 % del genoma quedó asignado a los cromosomas y se identificaron 25.267 genes que codifican proteínas.

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Qué descubrieron los científicos sobre el genoma del yaguareté

Un genoma de referencia funciona como un mapa con el que los investigadores pueden comparar el ADN de distintos individuos. Cuanto más completo y ordenado sea ese mapa, mejores herramientas tendrán para examinar las diferencias genéticas entre ejemplares y poblaciones.

Para construirlo, el equipo combinó lecturas cortas y largas de ADN con datos públicos obtenidos mediante la técnica Hi-C, que ayuda a reconstruir la disposición de las secuencias en los cromosomas. Según la información difundida sobre el estudio, el resultado tiene mayor continuidad que los ensamblajes anteriores, que estaban más fragmentados, y mejora la identificación y descripción de los genes.

La investigación es además el primer ensamblaje del genoma del yaguareté generado a partir de muestras argentinas. Ese origen le da especial interés para los estudios de conservación de la especie en Sudamérica, aunque un genoma de referencia, por sí solo, no describe el estado genético de todas sus poblaciones.

Por qué el nuevo mapa genético puede ayudar a conservar la especie

La disponibilidad de esta referencia permitirá analizar con mayor precisión la diversidad genética de los yaguaretés en investigaciones futuras. También puede servir para estudiar cómo se relacionan distintas poblaciones y aportar información a las decisiones de conservación. Se trata de una herramienta científica: el trabajo no supone, por sí mismo, una recuperación de los animales en estado silvestre.

El avance llega en un contexto delicado para el mayor felino de América. A escala global, el yaguareté está clasificado como “Casi Amenazado” en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, mientras que en la Argentina su situación es más grave: las autoridades nacionales lo consideran una especie en peligro de extinción.

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En el país, el yaguareté fue declarado Monumento Natural Nacional por la Ley 25.463, sancionada en 2001. Esa figura le otorga la máxima protección legal prevista para una especie.

La conservación del felino requiere proteger su hábitat, reducir las amenazas que enfrenta y sostener el seguimiento de sus poblaciones. El Plan Nacional de Conservación del Yaguareté contempla, entre sus objetivos, su recuperación y la conexión entre las regiones donde todavía habita en la Argentina. El nuevo recurso genómico puede aportar evidencia para ese trabajo de largo plazo.

LT