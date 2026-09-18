Un grupo de científicos descubrió una nueva especie de gato silvestre en los Andes de Bolivia. Este fue llamado Leopardus tilcayo y fue descubierto más de un siglo después desde el último tipo de felino encontrado.

Este recibió su nombre gracias a su apariencia y a los lugareños de Los Yungas, que lo denominaron “Tilcayo”. Se trata de la primera nueva especie descubierta desde 1923, cuando se halló al gato de las pampas uruguayo. Hasta el momento, solo se encontraron dos ejemplares, a los que les realizaron exámenes genéticos.

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El macho fue adoptado por una familia del lugar, pero fue entregado a un refugio después de notar que no tenía un comportamiento normal. Por otro lado, la hembra había sido agredida en una comunidad, pero fue rescatada y liberada en la naturaleza.

Nueva especie: Cómo es el Leopardus tilcayo

El Leopardus tilcayo se caracteriza por su pelaje con manchas que se asemejan a las de un leopardo. Según los investigadores, el felino sólo mide 45 centímetros, lo que implica que es mucho más pequeño que un ejemplar doméstico. Asimismo, su cola es más larga que sus patas y también tiene marcas.

El gato silvestre fue encontrado gracias a estudios moleculares basados en la secuenciación del genoma completo, es decir, el ADN. Esto ayudó a determinar que se trata de una especie completamente nueva para la ciencia. Anteriormente no se había descubierto debido a la falta de información y rastros.

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Los primeros datos de esta especie comenzaron a recolectarse en 2021. Por el momento, solo fue encontrada en Bolivia y fue catalogada como vulnerable a la extinción. Al tener una muy baja distribución, el riesgo de que este felino desaparezca podría aumentar a futuro.