Los científicos culpan al cambio climático por las devastadoras inundaciones en Nepal y advierten que serán inevitables

Un análisis técnico publicado por World Weather Attribution muestra que el cambio climático causó las devastadoras lluvias e inundaciones repentinas en Nepal. El desastre natural causó cientos de muertos y destrozos materiales masivos en Katmandú y regiones adyacentes.

Las precipitaciones extremas registradas anegaron valles enteros y desbordaron ríos clave como el Bagmati, dejando un saldo trágico de más de 750 fallecidos. Los investigadores destacaron que la saturación previa de los suelos convirtió el agua en torrentes destructivos que arrasaron con infraestructura vital y comunidades enteras.

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La investigación científica determinó que el aumento general de las temperaturas globales incrementó en más de un 70% la probabilidad de que ocurran este tipo de tormentas de tres días de duración. De acuerdo con los expertos, la atmósfera actual retiene mayor humedad por el calentamiento de la Tierra, lo que genera precipitaciones desmedidas en menor tiempo.

El grupo internacional de climatólogos advirtió de manera enfática que eventos meteorológicos mortales como este serán "inevitables" e "crecientemente frecuentes" si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan sin freno. Los especialistas pronostican que un incremento térmico de 2 grados Celsius volverá aún más destructivos los episodios en Asia del Sur.

Las inundaciones ocurrieron el pasado 26 de agosto

La influencia directa del calentamiento se sumó el impacto del desmedido crecimiento urbano en la capital nepalí. Los datos del informe señalan que la zona metropolitana de Katmandú experimentó un aumentó del 386% en áreas construidas en las últimas tres décadas, lo que destruyó los canales naturales de drenaje.

Asimismo, la alarmante pérdida de masa forestal en el valle de la ciudad, estimada en un 28% de reducción de bosques, dejó a las laderas montañosas sin protección natural contra los deslizamientos de tierra.

Los científicos enfatizaron que la frágil geografía de la cordillera del Himalaya sufre peores consecuencias del aumento de la temperatura promedio. La elevación de la línea de congelamiento provoca el derretimiento prematuro de glaciares y el despiece de capaz de permafrost que antes mantenían sólidas las laderas de alta montaña.

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El reporte detalló que las precipitaciones caídas en diversas estaciones meteorológicas nepalíes fueron las más altas registradas en 54 años de mediciones oficiales. Los técnicos calificaron el temporal como un evento extremo con un período de retorno estimado en al menos 1 de cada 50 años.

Frente al panorama expuesto, investigadores de instituciones internacionales exigieron una revisión urgente de los sistemas de alerta temprana y la planificación urbana en países en desarrollo. Remarcaron que la infraestructura actual en las regiones de montaña resulta insuficiente para absorber el volumen de agua de los nuevos patrones climáticos.