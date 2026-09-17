RDC: Trump condiciona las reparaciones del Kennedy Center a la inclusión de su nombre

El conflicto alrededor del John F. Kennedy Center for the Performing Arts volvió a escalar en Washington después de que su junta directiva votara cerrar temporalmente el edificio para realizar una renovación integral. La decisión llegó en medio de una batalla judicial por los intentos de incorporar el nombre de Donald Trump al histórico centro cultural, algo que un juez federal determinó que requiere autorización del Congreso.

Norman Powell explicó que el conflicto comenzó cuando Trump tomó el control político de la junta y promovió una modificación en la denominación. “Trump, cuando entró a la junta, consiguió que la junta decidiera poner su nombre al edificio”, relató en +Perfil durante su diálogo con Jorge Elías.

La batalla judicial por el nombre

La modificación llegó a concretarse, pero posteriormente fue cuestionada en los tribunales. Powell explicó que “el nombre del presidente fue colocado junto al de Kennedy”, aunque un juez federal determinó que la junta no tenía autoridad para modificar por sí sola la denominación establecida por el Congreso.

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La Justicia ordenó retirar las letras con el nombre de Trump de la fachada y el Gobierno cumplió con esa medida en junio. Powell señaló que “el magistrado volvió a insistir en que el nombre no puede incorporarse nuevamente sin autorización legislativa”, criterio reafirmado esta semana por el juez Christopher Cooper.

El cierre del Kennedy Center

En paralelo, la junta aprobó cerrar el edificio principal por hasta dos años para realizar una renovación valuada en aproximadamente US$257 millones. Powell recordó que “las obras ya estaban previstas debido a la necesidad de realizar reparaciones importantes” y que el Congreso había destinado recursos para esos trabajos.

El periodista sostuvo que la disputa por el nombre terminó cruzándose directamente con el futuro de la remodelación. “Trump ha dicho que si no se pone su nombre en este edificio, entonces tampoco se van a hacer las reparaciones”, afirmó Powell.

Trump manifestó públicamente que no estaba dispuesto a continuar con el proyecto si no podía avanzar con los cambios que pretendía realizar en la institución. Según Powell, la postura implica que “si no se pone su nombre en este edificio, entonces tampoco se van a hacer las reparaciones”, mientras la administración apeló las decisiones judiciales.

El temor por el futuro del edificio

La decisión de cerrar el centro generó una nueva presentación judicial de la representante demócrata Joyce Beatty, quien cuestionó que la junta pueda avanzar con la medida después de las órdenes previas del tribunal. Powell señaló que “hay gente en Washington que está temiendo que con todo este problema se termine demoliendo el edificio”, aunque hasta el momento no existe una decisión oficial de demolición.

Jorge Elías calificó la situación como “insólita” y cuestionó que las reparaciones puedan quedar atravesadas por una disputa sobre la denominación. La Justicia, mientras tanto, ordenó a la administración explicar si el nuevo cierre aprobado por la junta viola las restricciones impuestas previamente.

Otras propuestas mencionadas por Trump

La conversación también repasó otras iniciativas impulsadas o mencionadas por el presidente estadounidense. Powell aclaró, respecto de una eventual modificación relacionada con Nuevo México, que “por ahora quedó también en proyecto. Fue solamente una idea lanzada por él en su Truth Social”.

El periodista remarcó que una propuesta de ese tipo no podría concretarse únicamente mediante una decisión presidencial. “Fue solamente una idea lanzada por él”, explicó, diferenciando esas declaraciones de la batalla institucional y judicial que actualmente mantiene abierto el conflicto por el Kennedy Center.