Trasladaron a 40 pingüinos del ex Aquarium de Mar del Plata: cuál es su nuevo hogar

Más de 40 pingüinos de Magallanes que permanecían en el antiguo Aquarium de Mar del Plata fueron trasladados al Bioparque Bubalcó, una reserva natural ubicada en la provincia de Río Negro. El operativo buscó garantizar la continuidad de los cuidados que necesitan los animales después del cierre definitivo del complejo marplatense.

Así trasladaron a los 43 pingüinos del Aquarium Mar del Plata a un refugio en Río Negro

Los ejemplares pertenecen a la especie Spheniscus magellanicus y nacieron y se criaron durante toda su vida en cautiverio. Por esa razón, no fueron liberados en el mar, sino reubicados en un espacio acondicionado especialmente para recibirlos, donde continuarán bajo supervisión humana.

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El destino de los animales había quedado sujeto a decisiones judiciales tras el cierre del Aquarium, ocurrido en marzo de 2025. La empresa responsable del establecimiento, Plunimar S.A., atraviesa un proceso de quiebra que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 20.

Un operativo especial para trasladar a los pingüinos

La llegada de los ejemplares a Río Negro requirió varios meses de preparación. El Bioparque Bubalcó construyó un recinto adaptado a las necesidades de la especie y coordinó con distintos organismos el traslado, la recepción y el posterior proceso de adaptación.

Desde la institución explicaron que ya no era posible mantener a los pingüinos en las instalaciones donde se encontraban. Frente a esa situación, la Justicia dispuso su traslado al bioparque, que asumió la responsabilidad de brindarles alimentación, atención veterinaria y un ambiente adecuado.

“Ellos nacieron y se criaron toda su vida en cautiverio, por eso necesitan del cuidado humano para sobrevivir y no pueden liberarse”, señalaron desde la reserva rionegrina al comunicar la llegada de los animales.

El establecimiento también manifestó su satisfacción por participar en la reubicación. “Nos da mucho orgullo haberles preparado este nuevo hogar y ser parte de darles un refugio donde vivir tranquilos y cuidados”, expresaron sus representantes.

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La aclaración resulta fundamental: aunque el traslado representa el comienzo de una nueva etapa, los pingüinos no fueron devueltos a su hábitat natural. Al no haber desarrollado las habilidades necesarias para obtener alimento, evitar depredadores y desenvolverse en el ambiente silvestre, requieren asistencia permanente.

Cómo es el pingüino de Magallanes

El pingüino de Magallanes es una especie característica de las costas del sur de América del Sur. Sus poblaciones reproductivas se distribuyen principalmente en la Patagonia argentina y chilena, además de las Islas Malvinas, y realizan extensos desplazamientos migratorios durante distintas épocas del año.

La especie se distingue por su plumaje blanco y negro y por las franjas oscuras que atraviesan su pecho. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), se encuentra clasificada dentro de la categoría de “preocupación menor”.

Esa condición no significa que esté libre de amenazas. Los ejemplares silvestres pueden verse afectados por la contaminación con hidrocarburos, las redes de pesca, la reducción de la disponibilidad de alimento y las alteraciones de los ecosistemas marinos.

El futuro de los animales del ex Aquarium

La reubicación de los 40 pingüinos vuelve a poner el foco en la situación de los animales que permanecieron en el antiguo Aquarium después de su cierre. El proceso judicial debe resolver su destino teniendo en cuenta tanto las necesidades económicas de la quiebra como las condiciones de bienestar y conservación de cada especie.

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En paralelo, otros cuatro ejemplares del establecimiento, pertenecientes a la especie pingüino de penacho amarillo o saltarín (Eudyptes chrysocome), fueron incluidos en el inventario de bienes de Plunimar S.A. y puestos a la venta.

La sindicatura encargada de liquidar los activos de la compañía les asignó un valor conjunto de US$40.000, equivalente a aproximadamente $56,8 millones, y los identificó como “bienes de cambio”, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Mientras continúa el proceso judicial por la quiebra, los pingüinos de Magallanes ya comenzaron su adaptación en Bubalcó. Su llegada al bioparque permitió resolver una parte del futuro de la población animal del antiguo Aquarium y garantizar que los ejemplares permanezcan en un espacio preparado para brindarles los cuidados que necesitan.

LV/fl