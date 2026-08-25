Quiebra del ex Aquarium de Mar del Plata: tasaron en 40 mil dólares a cuatro pingüinos para pagar deudas

El Juzgado Nacional en lo Comercial N° 20, encabezado por el juez Eduardo Malde, afronta una compleja instancia en la quiebra de la firma Plunimar S.A., exoperadora del Aquarium de Mar del Plata. A más de un año del cierre definitivo, la sindicatura judicial resolvió tasar en 40.000 dólares a cuatro pingüinos saltarrocas con el objetivo de venderlos y saldar deudas pendientes.

El procedimiento comercial estipula que la cifra económica asignada solo se sostendrá de manera efectiva si se concreta una venta a instituciones internacionales. De no prosperar un traspaso fuera del país, la valuación contable quedará sin efecto, lo que agudizará el déficit financiero de la administración judicial.

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Según el expediente judicial que tramita la causa, la manutención básica de las instalaciones demanda aproximadamente 54,8 millones de pesos mensuales. Este presupuesto incluye la alimentación de la fauna remanente, controles sanitarios y el pago de salario de 12 trabajadores.

En la actualidad conviven en el complejo un total de 59 pingüinos: los cuatro ejemplares saltarrocas cotizados, 53 magallánicos y dos rey. A diferencia del primer grupo, los 55 especímenes restantes carecen de una valuación monetaria en el inventario y no se encuentran a la venta.

El Aquarium cerró definitivamente sus puertas en marzo de 2025

El plan estipulado para la mayoría de los ejemplares apunta a la relocalización o donación en entidades de conservación. Entre las alternativas bajo evaluación de la Justicia se encuentran traslados hacia la Fundación Temaikén, el Bioparque Batán y la Fundación Bubalcó Patagonia.

Antecedentes de comercialización tras el quiebre comercial

El intento de comercializar fauna en el marco del concurso de acreedores no resulta novedoso. A fines de 2025, la sindicatura ejecutó la venta de diez delfines nariz de botella a un acuario en Hurghada, Egipto, por una suma cercana a los 800.000 dólares.

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Los fondos obtenidos en la operación del acuario egipcio se destinaron a cubrir los gastos de funcionamiento del predio, saldar salarios atrasados del personal y garantizar los insumos veterinarios para la fauna restante.

Pese a que se entablaron conversaciones informales con establecimientos acuáticos de México, China y San Pablo, las exigencias de las normativas de comercio internacional de vida silvestre trabaron el resto de las transferencias proyectadas.

A fines de 2025, la sindicatura ejecutó la venta de diez delfines nariz de botella a un acuario en Hurghada, Egipto

En paralelo, agrupaciones de conservación ambiental como la Fundación Fauna Argentina presentaron recursos ante los estrados judiciales para cuestionar la exhibición y tenencia comercial de especies marítimas.

Mientras el tribunal resuelve los planteos de fondo, el antiguo parque marplatense permanece cerrado al público con su futuro patrimonial atado a las decisiones de la sindicatura.