Una niña que combate el cambio climático, la última obra de Bowie y David Lynch en un festival de cine único y gratuito

Hasta el 27 de septiembre, el Cine York de Olivos recibe KOLAPSE, un festival gratuito que reúne películas sobre artistas, activistas, músicos y paisajes amenazados. La programación incluye documentales sobre Marina Abramović, Yayoi Kusama, Greta Thunberg y David Bowie, además de una proyección de Lost Highway, de David Lynch, y tres películas vinculadas con territorios y ecosistemas de Argentina y Uruguay.

Fundado por Edo Costantini, cuya trayectoria incluye la creación de Malba Cine, KOLAPSE propone pensar el cine como un espacio de descubrimiento y reflexión. A lo largo de nueve películas, el festival cruza arte, ecología, política, tecnología y territorio a partir de una pregunta que funciona como hilo conductor: qué sucede cuando mirar una película también implica prestar mayor atención al mundo que nos rodea.

Las funciones comenzaron el 23 de septiembre y continuarán hasta el domingo 27 en el Cine York, ubicado en Juan Bautista Alberdi 895, Olivos. Todas las proyecciones son gratuitas, con ingreso por orden de llegada y sujetas a la capacidad de la sala.

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Arte, presencia y nuevas formas de mirar

Dos de las películas de KOLAPSE se detienen en artistas cuya obra modificó los límites de la cultura contemporánea.

Marina Abramović: The Artist Is Present sigue los preparativos de la gran retrospectiva dedicada a la artista en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA). El documental se concentra especialmente en una práctica en la que la resistencia, la presencia y el encuentro con el público dejan de ser elementos secundarios para convertirse en parte de la propia obra.

Kusama: Infinity, en tanto, recorre la trayectoria de Yayoi Kusama y la perseverancia de una artista que transformó la repetición, los puntos, los patrones geométricos y los ambientes inmersivos en un lenguaje visual reconocido internacionalmente.

Las dos películas permiten pensar el arte como una experiencia ligada a la atención. En el caso de Abramović, la presencia se convierte en materia artística. En Kusama, la repetición y la idea del infinito reorganizan la percepción. Sus historias personales funcionan así como puertas de entrada a experiencias que terminaron adquiriendo una dimensión colectiva.

Greta Thunberg y la construcción de una mirada política

El eje se desplaza del estudio al planeta con I Am Greta, documental de Nathan Grossman que sigue a Greta Thunberg desde su primera huelga escolar frente al Parlamento sueco hasta la expansión internacional de su activismo climático.

La película observa el recorrido entre una convicción individual y un movimiento de alcance global. También pone en primer plano la relación entre juventud, advertencias científicas y responsabilidad política, mientras acompaña a Thunberg en un escenario de exposición pública que creció a una velocidad inesperada.

Su inclusión dentro de KOLAPSE amplía la idea de lo que significa mirar. El activismo y el arte aparecen como prácticas capaces de modificar aquello que ocupa el campo de atención público. El cine funciona, en este caso, como un espacio en el que pueden convivir información, emoción y preguntas sobre el presente.

Bowie, Lynch y la transformación

La programación también se detiene en dos figuras que hicieron de la transformación una parte central de su obra: David Bowie y David Lynch.

Bowie: The Final Act, de Jonathan Stiasny, se concentra en los últimos años de la trayectoria del músico británico y en el proceso creativo que desembocó en Blackstar, el álbum publicado poco antes de su muerte. La película recupera esa etapa como una muestra de su capacidad para continuar buscando nuevas formas incluso en circunstancias marcadas por la incertidumbre.

En otro registro, Lost Highway, de David Lynch, lleva esa incertidumbre al lenguaje cinematográfico. La película desafía las nociones convencionales de identidad, deseo, memoria y realidad y propone una experiencia en la que la interpretación queda abierta.

La presencia de Lynch y Bowie permite que KOLAPSE se aleje de una idea exclusivamente documental o coyuntural del cine. El festival también busca películas capaces de alterar los hábitos con los que el público interpreta las imágenes.

Paisajes amenazados de Argentina y Uruguay

El último tramo de la programación lleva la mirada hacia territorios concretos, donde las problemáticas ambientales adquieren una dimensión cotidiana.

Del Mar a la Montaña, dirigida por Milagros Capdevila, sigue a las artistas Milagros Capdevila y Luciana Gil en un recorrido entre Punta del Este y Bariloche. El surf, el esquí, la música, la amistad y el movimiento funcionan como formas de establecer una relación física con la naturaleza.

Memorias del bosque olvidado, de Marcelo Viñas, se adentra en el bosque de caldén argentino y observa un ecosistema cuya supervivencia se encuentra cada vez más amenazada. La película desplaza la atención desde el paisaje espectacular hacia las distintas formas de vida que dependen de él.

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Por su parte, Cuatro Lagunas, de Matías Ameglio, acompaña a Nicolás Pauls por las lagunas costeras del este de Uruguay. Allí entra en contacto con pescadores, guardabosques y habitantes de la zona cuyas vidas están vinculadas con un territorio particularmente frágil.

En conjunto, estas películas convierten la cuestión ambiental en una experiencia concreta. Los paisajes dejan de funcionar como simples escenarios y aparecen como territorios habitados, recordados y disputados, atravesados por relaciones entre personas, comunidades y otras formas de vida.

Edo Costantini y una tradición de cine de autor

La propuesta de KOLAPSE también puede leerse a partir de la trayectoria de su fundador, Edo Costantini, quien fue director de MALBA y creó Malba Cine, programa que se convirtió en un espacio de referencia para el cine de autor argentino e internacional por fuera de los circuitos comerciales tradicionales.

MALBA fue fundado por Eduardo F. Costantini y se consolidó como una de las principales instituciones argentinas dedicadas al arte latinoamericano. El trabajo de Edo Costantini dentro de la institución extendió ese proyecto hacia el ámbito cinematográfico.

KOLAPSE retoma esa búsqueda desde una escala diferente y reúne películas que, aunque pertenecen a universos muy distintos, comparten una preocupación por la manera en que las personas observan, interpretan y se relacionan con el mundo.

La programación de KOLAPSE en el Cine York

Las funciones se realizan en el Cine York de Olivos, una sala pública que combina distintas expresiones de la cultura cinematográfica y propone un acceso abierto al público.

Jueves 24 de septiembre

18 h: Marina Abramović: The Artist Is Present

20.30 h: Kusama: Infinity

Viernes 25 de septiembre

18 h: I Am Greta

Sábado 26 de septiembre

18 h: Bowie: The Final Act

20.30 h: Lost Highway

Domingo 27 de septiembre

18 h: Del Mar a la Montaña + Memorias del bosque olvidado

20.30 h: Cuatro Lagunas

Todas las funciones son gratuitas, por orden de llegada y con aforo limitado.

Cine York: Juan Bautista Alberdi 895, Olivos.

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