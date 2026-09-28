Milei afirmó que "las PASO son inmorales", acusó a Néstor Kirchner de inventarlas y lo llamó ladrón

El presidente Javier Milei confirmó su postura de eliminar las primarias PASO, al que definió como un sistema de comicios “inmoral”, y llamó “ladrón” al expresidente Néstor Kirchner, a quien le asignó la creación de ese mecanismo de internas.

En la señal LN+, el mandatario afirmó: “Por varias cosas estoy en contra de las PASO”, y luego señaló que, uno de los motivos de su disgusto, es que cuestan “unos 250 millones de dólares”, para luego asegurar que “las inventó Kirchner” cuando en 2009 “inventó las candidaturas testimoniales y perdió”.

Milei negó que haya una recesión y cuestionó los indicadores: “Están arrojando cualquier cosa”

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según Milei, las primarias, cuya eliminación o suspensión se está discutiendo en el Congreso, son un mecanismo “inmoral”. Y agregó que el objetivo de las PASO es “hacer una suerte de encuesta y después tirar todos los cañones a donde perdía y de esa manera corregir si tenía algún problema” con las respectivas candidaturas.

Tras esa introducción, profundizó su punto de vista: “O sea, era colocar para solucionar problemas internos del PJ, entonces eso es inmoral, pero además ¿qué se puede pretender de un tipo que fue un ladrón como Néstor Kirchner, y que era un inmoral y gobernando?”.

Néstor Kirchner

La opinión de Milei sobre la visita del Papa León XIV

Cuando le consultaron en LN+, si le molestaría que, durante su visita a la Argentina, el Papa León XIV hable de “justicia social o igualdad”, Javier Milei contestó: “Hablará de lo que tenga que hablar y dirá lo que tiene que decir”.

Y agregó que “no hay ningún problema” porque lo importante es que nuestro país vuelve a recibir a un Papa. “Y tengo la dicha que ocurra también en mi gobierno”, remarcó.

Javier Milei y Axel Kicillof, dos irresponsables que llevaron sus discusiones a Nueva York

Entonces le preguntaron acerca de una republicación que hicieron desde La Libertad Avanza (LLA) con la agenda del Papa en Argentina, criticada por la oposición como una manera de hacer política.

Papa León XIV

“¿Utilización política por un retweet para que la gente vea la agenda del Papa? ¿Qué quieren? ¿Qué me ponga a escribir yo la agenda del Papa para hacer un tweet? ¡Se llama división de trabajo! ¡No podemos ser tan idiotas! ¿En serio alguien hizo una crítica de eso? Hay que tener un déficit de IQ severo”, aseveró Milei.

HM/DCQ