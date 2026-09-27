Milei negó que haya una recesión y cuestionó los indicadores: “Están arrojando cualquier cosa”

Javier Milei negó este domingo que la Argentina esté atravesando una recesión y cuestionó la forma en que se están interpretando los últimos datos de actividad económica. Durante una entrevista con Luis Majul en La Cornisa (LN+), el Presidente sostuvo que la economía atraviesa “muchos cambios estructurales” y afirmó que los indicadores desestacionalizados “están arrojando cualquier cosa”.

Sus declaraciones se conocieron después de que JP Morgan redujera de 2,7% a 1,5% su proyección de crecimiento para la Argentina en 2026. El banco estadounidense también estimó una contracción anualizada del 4% para el tercer trimestre, luego de que el PBI cayera 0,6% en el segundo trimestre.

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“No hay recesión, hay una desaceleración”, afirmó Milei al resumir su diagnóstico sobre la situación económica. Durante la entrevista, Majul le planteó al Presidente la caída del 2,9% que registró la actividad económica en julio y las proyecciones que hablan de una posible recesión. Milei respondió que, técnicamente, se habla de recesión cuando se acumulan dos trimestres consecutivos de caída.

El dato oficial de julio mostró una baja mensual de 2,9% en el EMAE, mientras que JP Morgan proyectó otra contracción para el período julio-septiembre. Como todavía faltan los datos oficiales de agosto y septiembre, no está confirmado que la Argentina haya entrado en una recesión técnica.

Milei cuestionó especialmente el uso de los indicadores desestacionalizados. Según explicó, esas mediciones se construyen a partir del comportamiento histórico de la economía y, en un contexto de transformaciones estructurales, pueden ofrecer una lectura que no refleje correctamente la situación actual. “Los indicadores están arrojando cualquier cosa”, afirmó el Presidente..

El argumento de Milei: una economía que cambia de estructura

El Presidente sostuvo que el dato que su Gobierno sigue con mayor atención es el indicador tendencia-ciclo, porque considera que refleja mejor el proceso que atraviesa la economía. “Lo que hay es una desaceleración del ritmo de expansión”, planteó Milei. Según su explicación, mientras algunos sectores se contraen, otros se expanden como consecuencia de una reasignación de recursos.

Para ejemplificarlo, comparó la situación con una fábrica de televisores blanco y negro que deja de ser competitiva. En ese escenario, sostuvo que el cierre de una actividad protegida no necesariamente representa un deterioro de toda la economía, porque los recursos pueden trasladarse hacia sectores que considera más productivos.

También afirmó que el consumo está en niveles máximos, aunque reconoció que está cambiando la modalidad en la que los argentinos consumen. Como ejemplo, mencionó el crecimiento de las compras a través de plataformas digitales.

En otro tramo de la entrevista, el Presidente cuestionó a los economistas que interpretan los últimos indicadores como señales negativas para su gestión. “No puedo creer la deshonestidad intelectual de los economistas”, afirmó. Milei sostuvo que parte de las críticas están vinculadas con el rechazo político hacia su gobierno.

El Presidente también se refirió al aumento de la desocupación. El INDEC informó que la tasa llegó al 7,9% durante el segundo trimestre. Milei sostuvo que el dato no representa un problema y planteó que el aumento se explica, en parte, porque más personas comenzaron a buscar trabajo.

En ese contexto, también defendió el impacto social de las medidas de su gestión y aseguró: “Si hay alguien que hizo algo por los pobres, fui yo”.

En otro momento de la conversación, Milei también se refirió a la Quinta de Olivos y habló sobre los cambios en materia de seguridad en la residencia presidencial. “La Quinta de Olivos es ahora una base militar”, afirmó.

Su pronóstico para los próximos años

Milei volvió a defender su proyección de crecimiento y aseguró que la Argentina podrá encadenar cuatro años consecutivos de expansión económica. “Estamos en niveles máximos de PBI y de PBI per cápita”, afirmó. También sostuvo que el país alcanzó niveles récord de consumo privado y exportaciones.

El Presidente vinculó esa expectativa con la transformación de la estructura productiva y con la llegada de inversiones. Además, aseguró que el Gobierno tiene cubierto el financiamiento del sector público hasta el año próximo.

Durante la entrevista, Milei también habló sobre inteligencia artificial y explicó por qué eligió una corbata vinculada con Adam Smith y Milton Friedman para su presentación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El Presidente comparó la inteligencia artificial con una “fábrica de alfileres del siglo XXI” y sostuvo que la tecnología puede aumentar la productividad. En esa línea, vinculó el desarrollo de la IA con su defensa de la desregulación económica.

Según Milei, la eliminación de restricciones permite que los recursos se trasladen hacia actividades más productivas y que eso genere mayor crecimiento.

El mandatario también volvió a criticar enfáticamente a los periodistas, a los que acusó de "chimenteros" .

LB/AF