Quirno habló del nuevo reclamo de Argentina contra el Reino Unido por la explotación de Malvinas: "Es por el saqueo de nuestros recursos"

El canciller Pablo Quirno concedió una extensa entrevista para hablar sobre el proceso arbitral que el Gobierno anunció este lunes 28 de septiembre para tratar de detener la explotación ilegítima de los recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte en el proyecto llamado "Sea Lion".

En declaraciones al canal A24, que recogió Clarín, el funcionario remarcó: “Lo que es importante es entender es que lo que nosotros estamos sometiendo al Tribunal Internacional de Derecho del Mar es la decisión unilateral de explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, no es por un problema ambiental, es por el saqueo de nuestros recursos”.

Y, a continuación, advirtió: “Son recursos que están siendo o intentando ser explotados en la cuenca Malvinas que es parte de nuestra plataforma continental, que significa una cuestión de recursos naturales no renovables y que nosotros consideramos que son nuestros. No puede haber decisiones unilaterales como las que están ocurriendo”.

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Cuando le preguntaron qué pasaría si el Reino Unido no cumple con la resolución, Quirno detalló que “el arbitraje sigue su curso y tendrá una decisión que tomar al respecto y los resultados de esa decisión son obligatorios para las partes. Si no lo hacen están violando un tratado del cual ellos forman parte”.

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Según el canciller, si quienes no cumplen con la decisión son empresas estarían violando “ya no la ley argentina sino leyes internacionales”. Sin embargo, el funcionario advirtió que “es difícil que se expongan empresas privadas a esta situación”.

Sobre el plazo de dos semanas que anunció Javier Milei para ir al tribunal, Quirno dijo que “el llamado al arbitraje indica que tiene que dársele a la otra parte la posibilidad de que frenen. Y si no frenan, como dice el Presidente, vamos a acudir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para que emita una medida provisional para frenar esto mientras se constituye el tribunal arbitral”.

Pablo Quirno

El posteo de Pablo Quirno y de Javier Milei por Malvinas

El canciller Pablo Quirno escribió en su cuenta de X: “Por instrucción del Presidente Javier Milei hoy notificamos al Reino Unido del inicio del arbitraje previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Lo dijimos claramente: quien explore o explote nuestros recursos naturales en Malvinas sin autorización argentina tiene que enfrentar las consecuencias”.

Y agregó: “Hoy el Presidente Milei da un paso histórico y sin precedentes. Actuamos acorde al derecho internacional y por la vía pacífica. Recuperar el ejercicio pleno de nuestra soberanía es un mandato constitucional al que no vamos a renunciar. Por historia y por derecho, las Malvinas son argentinas”.

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Por su parte, Milei había escrito en su cuenta de X: “DEFENDIENDO CON HECHOS. Instruí a la Cancillería y a nuestros equipos jurídicos a iniciar el arbitraje internacional contra el Reino Unido por el saqueo ilegal de nuestros recursos a través del Proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte”.

Para luego especificar: “Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar. LAS MALVINAS SON ARGENTINAS y se defienden con hechos, no palabras”.