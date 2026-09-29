A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 29 de septiembre

El dólar blue hoy cotiza este martes 29 de septiembre a un valor en el mercado de $1.545 para la compra y $1.565 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, 29 de septiembre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este martes 29 de septiembre el dólar oficial cotiza a $1.495,00 para la compra y $1.545,00 para la venta.

Masivo acampe en Guernica para entregar currículums ante la apertura de un comercio mayorista

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy martes 29 de septiembre

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.544 para la compra y $1.556,50 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 29 de septiembre

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy 29 de septiembre

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy martes 29 de septiembre a $1.618,20 para la compra y $1.619,60 para la venta.

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A cuánto cerró el dólar tarjeta

El tipo de cambio al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, martes 29 de septiembre a $2.008,50 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cotiza este martes 29 de septiembre en $1.613,77 para la compra y $1.617,85 para la venta.

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Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 626 puntos básicos este martes 29 de septiembre.