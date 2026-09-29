El Niño: qué deben hacer los automovilistas si los sorprende el granizo

El especialista en seguridad vial, Guillermo Pacharoni, dio recomendaciones a los automovilistas sobre cómo actuar si son sorprendidos por el granizo.

“Primero, tratar de observar el servicio meteorológico que nos viene anticipando la caída de granizo. Entonces tratar de evitar utilizar el vehículo cuando sabemos que va a caer de granizo”, sugirió el abogado.

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Qué no hacer si nos sorprende el granizo

“¿Qué hacemos si estamos en el medio de la Circunvalación o de una ruta y nos agarra el granizo? Primero, ¿qué no hacer? Lo último que tengo que hacer es pararme en el medio de la calzada, en el medio de la Circunvalación, mucho menos pararme en un puente”, advirtió Pacharoni.

“Esto no solamente es una cuestión de solidaridad, sino también es un incumplimiento normativo. Te pueden multar por estar bajo un puente cuando empieza a caer la piedra”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“Esto es una locura, es una insensatez, y además es una cuestión ilegal. Es decir, dentro del nomenclador de faltas, existe la posibilidad de que la Caminera pueda multarte por esto. Entiendo que todavía no se ha hecho. Esto no excluye de que puedan hacerlo. Incluso entiendo yo que con los soportes fílmicos que hay, con los videos, con las pruebas informáticas, se puedan comenzar a labrar actas”, insistió el letrado.

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Qué hacer si nos sorprende el granizo

Además señaló que lo primero que hay que hacer es “reducir la velocidad hasta la mínima permitida”. “Es decir, si voy en la Circunvalación, hasta 60. Agarrar el volante con las dos manos, que es lo que normalmente no hacemos, y tomar mayor distancia del vehículo que está delante mío”, precisó en diálogo con Eduardo Andere.

Y luego completó: “Evitar movimientos bruscos. Evitar girar, frenar de golpe. Pensemos también que la carpeta asfáltica está mojada. Y por último, hay algo que esto es trascendental, pero que no estamos acostumbrados, es a la gestión emocional. Manejar y autocontrolar la ansiedad, este nerviosismo, esta desesperación, que a veces termina siendo el motor de tragedias más grandes”.

Pacharoni remarcó que “esta actitud que toman las personas que se desesperan ante la piedra, termina generando movimientos bruscos, pisar la banquina, choques por alcance, etc”.

“Y después otra recomendación. Estamos hablando, esta es la primera parte del efecto climático que han llamado El Niño. Vamos a tener muchos de estos eventos. Entonces yo recomiendo contacten a un productor asesor matriculado de seguros. Los seguros contra granizo no son tan caros. Si no tengo en mi cobertura granizo, los llamo al productor, le digo que me haga un endoso de la póliza y agrego en mi propia póliza la cobertura de granizo y estoy tranquilo”, concluyó el especialista en seguridad vial.