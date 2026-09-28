“Las más grandes eran del tamaño de una pelota de golf”: el fuerte granizo que golpeó a Mendiolaza y Unquillo

Una fuerte pedrea afectó este lunes por la mañana a distintas localidades de Sierras Chicas y provocó daños en vehículos, viviendas y establecimientos educativos. En Mendiolaza, la intendenta Adela Arling señaló que las piedras llegaron a tener "el tamaño de una pelotita de golf", mientras que en Unquillo, Guillermo Vali, reportó un colegio con el techo destruido y un niño que sufrió un golpe en la cabeza.

En diálogo con Punto a Punto Radio, ambos mandatarios explicaron cómo atravesaron el temporal y detallaron las tareas que realizan los municipios ante posibles fenómenos meteorológicos. También descartaron una situación de inundación en sus localidades y aseguraron que los ríos se encuentran bajo control.

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En Mendiolaza, Arling explicó que el municipio ya contaba con información sobre la llegada de la tormenta y había "preparado personal de guardia durante el fin de semana". Sin embargo, advirtió que la magnitud del granizo generó una situación difícil de anticipar. “Hay condiciones en las cuales uno no está preparado, por ejemplo, al daño que produce la piedra”, sostuvo la intendenta.

Según relató, la tormenta comenzó cerca de las 6.50 de la mañana y primero llegó sin lluvia. Después, el fenómeno se transformó en una intensa pedrea. “Las que yo pude ver, que salimos a recorrer, las más grandes eran del tamaño de una pelotita de golf”, contó. La funcionaria señaló que ese tamaño podía generar daños en “vehículos, vidrios, techo de chapa o puede ser también de teja”. Arling estimó que hasta el momento habían registrado unos 37 milímetros de lluvia y confirmó que "el municipio continuaba recorriendo la ciudad para relevar las consecuencias del temporal".

Daños en Unquillo

En Unquillo, Vali describió una situación similar, aunque con consecuencias particulares. El intendente afirmó que "fue una pedrea muy importante, comenzó a las 7.30 de la mañana” y provocó daños en automóviles particulares y vehículos municipales que se encontraban trabajando en la calle.

Uno de los principales daños se produjo en un establecimiento educativo, donde el peso de las piedras provocó "la caída de un techo, por eso tuvieron que suspender las clases”, explicó Vali. Luego precisó que se trataba de una estructura de fibra de vidrio: “Con el peso de la piedra se dio el techo, se rompió el techo, no es un techo de losa, un techo de madera, nada por el estilo”.

El intendente también informó que un niño recibió el impacto de una piedra en la cabeza cuando se dirigía al colegio. Según indicó, fue atendido en el hospital zonal de Unquillo y posteriormente regresó a su casa. Vali aseguró que el tamaño de las piedras sorprendió a los vecinos y a las autoridades. “Las piedras eran inmensas, el doble de un huevo, por decirte así”, afirmó.

Sin riesgo de inundación

Después del temporal, los municipios también debieron responder a rumores sobre posibles inundaciones y crecidas de los ríos. En Mendiolaza, Arling explicó que los vados permanecían cortados preventivamente, aunque aclaró que “no ha crecido el río, no hay peligro desde ese lugar”, aseguró.

En Unquillo, Vali también descartó una situación de emergencia por las crecidas. “Los ríos están absolutamente normales, está corriendo el agua normalmente, no hay atascamiento ni en los vados, en ningún lado, está todo controlado”, afirmó.

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Arling explicó que Mendiolaza trabaja junto con otras localidades del corredor de Sierras Chicas y la Provincia para reforzar los protocolos ante posibles emergencias climáticas. La intendenta señaló que el municipio cuenta con un centro de operaciones y que también coordina acciones con las ciudades vecinas. Entre las tareas previstas mencionó "la identificación de puntos de encuentro, los sistemas de alarma y la preparación de las familias que viven en sectores donde podría ser necesaria una evacuación".

En ese sentido, Arling pidió transmitir tranquilidad a la población y destacó el trabajo preventivo. “Es muy importante decirles que nos estamos ocupando, estamos trabajando, y no llevarles más preocupación, sino decirles que hay un trabajo que se está haciendo”, sostuvo.

Entrevistas realizadas en Punto a Punto Radio (90.7 FM), en el programa "Es por acá" con Juan Bernaus y Julieta Fantini.