Córdoba: 8 bolsones de estacionamiento y un predio para 850 mil personas para recibir a Papa León XIV

En un encuentro con la prensa local, el Arzobispado de Córdoba, a través de su Dirección de Comunicación, dio a conocer detalles sobre el operativo y la organización prevista, hasta el momento, para recibir al Papa León XIV. Cabe aclarar que es la segunda vez que un Pontífice llega a Córdoba, la primera y última fue la de Juan Pablo II en 1987.

En un operativo que, como declaró anteriormente Angel Rossi, requiere la organización y trabajo en conjunto de todos los órdenes del Estado y la sociedad civil, se anunció que en los próximos días se abrirá la convocatoria exclusiva para voluntarios del personal de Salud.

Vigilia y misa en FAdeA

El predio estará organizado en 49 cuadrantes dentro de los que se ubicarán las personas que asistirán a la misa. Entre estos cuadrantes se desplazará el Papa Móvil antes de comenzar la ceremonia para que León XIV salude a los fieles desde el vehículo, emulando el recorrido de poco más de media hora, que hace en cada audiencia papal en Plaza San Pedro, en el Vaticano.

Cada cuadrante, al mismo tiempo, contará con pantallas y torres de sonido para que las personas puedan ver y seguir tanto el recorrido como la misa. Toda la transmisión, tanto de circuito interno -las pantallas para el predio- como oficial, estará a cargo del equipo de Vatican News.

FAdeA tendrá dos ingresos, uno por zona sur en Avenida Donosa, y otro por zona norte en la Fuerza Aérea. Las puertas se abrirán a partir del lunes 9 de noviembre a las 18 para recibir a los peregrinos y jóvenes que asistirán a la vigilia que se realizará desde las 22 hasta la 1:30 de la mañana. No obstante, desde la organización aclaran que el ingreso a los 49 cuadrantes será por goteo, es decir, que las puertas permanecerán abiertas para que durante toda la madrugada, los interesados ingresen con tranquilidad y esperar hasta las 10 de la mañana que comience la misa.

El predio está previsto para recibir unas 730 mil personas. En el caso de que supere esa capacidad, están previstos cuadrantes detrás de circunvalación donde se podrán albergar más de 100 mil personas más.

Bolsones de estacionamiento

Debido a que la seguridad de este evento se rige por el protocolo de seguridad del G20, las medidas serán muy estrictas. Ante la consulta de si se podrá estacionar en zonas aledañas al predio de FAdeA, Juan Martínez, director de Operativo de Visita por el Arzobispado, explicó que se prevén 8 bolsones de estacionamiento. Hasta el momento hay dos confirmados: Estadio Mario Alberto Kempes y Centro de Convenciones. Allí se podrán dejar los vehículos, traffics, colectivos, y las personas podrán trasladarse de manera gratuita en colectivos del transporte urbano, dispuestos por la Municipalidad de Córdoba. Los colectivos realizarán el trayecto desde el punto de estacionamiento correspondiente hasta el ingreso de FAdeA de manera permanente ya que no se podrá estacionar más cerca.

Traslados en Papa Movil por la ciudad

Desde el Arzobispado confirman que el Santo Padre se trasladará en Papa Móvil desde algún punto de la Avenida Colón hasta el Arzobispado, pero aún no se definió el comienzo del trayecto con las autoridades vaticanas. Ese traslado sería luego de la misa en FAdeA, es decir, entre las 11:30 y 12:30 del mediodía del martes 10 de noviembre.

Resta confirmar si lo hará también desde el Arzobispado hasta la Catedral, por Avenida Vélez Sarsfield, antes de las 15.

Lema de la visita

El viaje apostólico de Papa León XIV en Argentina será entre el 8 y 11 de noviembre. El lema para su visita al país es “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”. Desde la Conferencia Episcopal Argentina explican que el lema tiene dos mensajes. Por un lado, “Bienvenidos todos” alude al “corazón hospitalario de Dios que ofrece una fiesta para todos los pueblos”. Por el otro, “Vayan y anuncien” refiere a “salir de sí mismos e invitar para que nadie quede fuera del banquete”. Y agregan: “los miembros de la Iglesia son los discípulos misioneros que anuncian a Jesús siendo signos de la hospitalidad de Dios para una humanidad herida, “constructores de comunión”. La que se espera en Córdoba.