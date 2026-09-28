Raid por el este: inauguraciones, rosca y foto política de Llaryora en Villa María y Villa Nueva

El gobernador Martín Llaryora encabezó este fin de semana una intensa agenda de actividades en el corazón del departamento General San Martín. Entre Villa María y Villa Nueva, el mandatario desplegó una nutrida gira que combinó inauguraciones de peso, reclamos directos al gobierno nacional por los recursos del interior y una fuerte presencia en los festejos institucionales de la región acompañado por el intendente de Villa María, Eduardo Accastello.

La actividad más destacada tuvo que ver con la obra pública en donde se concretó la habilitación de la circunvalación sudeste, un tramo estratégico de 7,1 kilómetros que conecta la Ruta Provincial 4 con la Ruta Nacional 9. La obra, ejecutada por la Dirección Provincial de Vialidad con una inversión de $15.690 millones, incluye un puente sobre el río Ctalamochita, otro a distinto nivel sobre la Ruta Provincial 2 y una rotonda sobre la Ruta 9. Esta infraestructura permitirá desviar de las zonas urbanas el flujo de más de 3.300 camiones que transitan diariamente por la zona.

Durante las actividades, Llaryora se mostró junto a Eduardo Accastello con quien compartió la mayor parte de las actividades del fin de semana, desde las recorridas técnicas y los discursos políticos hasta los actos festivos. Tras el corte de cintas —que incluyó el paso del gobernador en una caravana de autos antiguos—, Llaryora aprovechó el micrófono para fijar posición frente al contexto nacional.

“Es una de las obras más importantes que hoy se inaugura en la Argentina. Estas obras las tendría que hacer la Nación con las retenciones que se llevan; tendríamos que estar llenos de obras en el interior productivo”, remarcó el gobernador, enfatizando que en Córdoba “no construimos trincheras, construimos puentes y progreso”.

Por su parte, Accastello no ahorró elogios hacia la decisión de la Provincia de mantener la inversión en infraestructura. “Esta es la obra más importante por la que peleamos durante 30 años y estamos felices. Gracias Martín, porque 3.300 camiones pasan por día. Esta obra tiene un significado trascendental para el desarrollo”, expresó el jefe comunal villamariense, marcando un claro contraste con el contexto nacional: “Mientras en el país no se hace una ciclovía, en Córdoba se hacen rutas trascendentales que garantizan el trabajo, la producción y la seguridad vial”. En ese mismo marco, el intendente de Villa Nueva, Ignacio Tagni, valoró el impacto regional de la traza al señalar que “no solamente estamos inaugurando una circunvalación, sino que estamos abriendo el futuro de toda una región”.

La visita de Llaryora culminó integrándose de lleno a la agenda comunal por el 159° aniversario de Villa María. Allí el gobernador participó el sábado por la noche del tradicional Fogón Patrio y presidió el domingo el desfile cívico-militar ante casi 40.000 vecinos y más de 250 instituciones locales, cerrando un recorrido marcado por la gestión territorial y el reclamo por los recursos del interior.

Villa Nueva

Dentro de la gira por la región, Llaryora se trasladó a Villa Nueva para encabezar la inauguración de la nueva sede de la Comisaría local, ubicada en la esquina de Mitre y Marcos Juárez. El acto contó con la presencia del ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, y del intendente de Villa Nueva, Ignacio Tagni.

Durante la ceremonia, las autoridades hicieron entrega de dos camionetas Nissan pick-up y dos motocicletas equipadas para reforzar los patrullajes preventivos en la ciudad. En ese marco, Llaryora anunció además que el Grupo Especial de Operaciones Territoriales (GEOT) contará próximamente con un espacio propio en la localidad, completando la jornada con la entrega de 70 netbooks escolares y créditos del Banco de la Gente.