“Argentina con el Papa León”: la canción de dos hermanos cordobeses que fue elegida para recibir al Papa

Los hermanos cordobeses Agustín y Gabriel “Pico” Moyano fueron elegidos para crear la canción que acompañará la recepción del Papa León XIV en Argentina. La canción, titulada “Argentina con el Papa León”, surgió a partir de un concurso y tendrá como uno de sus mensajes centrales la idea de que “hay lugar para todos”.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Agustín Moyano relató que se enteró de que habían ganado mientras se preparaba "porque tenía una cirugía programada con anestesia general, muy asustado con todo ese tema, o sea que tenía la cabeza realmente en otro lado”, relató. Una integrante del Episcopado de Buenos Aires lo llamó para pedirle algunos ajustes en la canción y, después de que aceptara colaborar, le comunicó la noticia: “Ah, perdón, ganaron”.

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El propio Agustín reconoció que durante los primeros segundos no entendía lo que estaba ocurriendo. “Fue como ‘qué raro ganar algo, nunca gano nada’”, contó.

El mensaje de la canción

Uno de los conceptos que aparece en la canción es “hay lugar para todos”. Para Moyano, la frase está directamente vinculada con el mensaje de la Iglesia: “En esta mesa, en esta Eucaristía, hay lugar para todos”. El músico explicó que la canción comenzó a partir de una propuesta que recibió su hermano Gabriel, por parte del padre Daniel Rodríguez, de la parroquia San José de Carlos Paz.

“Mirá, hay un concurso para la canción papal; ustedes que escriben podrían mandar algo”, le transmitió el sacerdote. A partir de allí, los hermanos trabajaron sobre la composición y la grabación. Agustín aportó bajo, teclados y coros, mientras que Gabriel sumó guitarras y otros arreglos.

Al recordar el proceso creativo, Agustín definió de una manera particular el origen de la canción: “Salió dictada”. Según explicó, después de escuchar el resultado de la composición sintió que podía funcionar, pero luego la presentaron y dejaron de pensar en el concurso. Moyano también destacó que buscaron que la letra fuera sencilla. “Es importante que tenga una letra simple la canción, que se pueda cantar y aprender fácil para cantarla”.

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Los hermanos habitualmente realizan rock con Iceberg del Sur, por lo que la composición para una visita papal significó salir de su formato habitual. La propuesta, sin embargo, terminó siendo elegida para acompañar la llegada de León XIV.

Del concurso a toda la Argentina

La canción podría convertirse en parte de la recepción al Papa cuando llegue al país. Agustín anticipó que espera vivir ese momento con alegría: “Porque cuando uno hace canciones las deja ir, te trascienden, y la voy a escuchar y disfrutar como todos, me imagino”.

La elección también generó una situación particular para los hermanos, cuyos teléfonos comenzaron a recibir llamados de manera constante. Agustín incluso imaginó que la canción podría trascender su propósito original: “Y no te extrañe que después la modifiquen para cantarla en canchas de fútbol, que saquen al Papa León por algún equipo”.

Entrevista realizada por Punto a Punto Radio (90.7 FM), en el programa "Decilo como es" con Patricio Lujan