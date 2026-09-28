Lucas Romero: "Sin autocrítica y sin renovación, al peronismo le va a costar más competir en 2027"

El director de Synopsis Consultores, Lucas Romero, analizó el escenario político rumbo a las elecciones presidenciales de 2027 y sostuvo que la decisión del presidente Javier Milei de confrontar públicamente con Axel Kicillof responde a una estrategia política, aunque también termina fortaleciendo la figura del gobernador bonaerense dentro del peronismo.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), el consultor consideró que Milei eligió como adversario a un dirigente que representa el modelo económico opuesto al suyo y que, además, está fuertemente identificado con el kirchnerismo.

"En la elección de Milei de Kicillof como rival hay muchos elementos comprensibles en términos estratégicos", afirmó.

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No obstante, explicó que esa confrontación también le otorga centralidad política al mandatario bonaerense, incluso antes de que sea proclamado como candidato presidencial por su espacio.

El desafío de Kicillof

Según explicó, mientras el Presidente ya está consolidado como líder de La Libertad Avanza, el gobernador todavía debe construir su candidatura dentro del peronismo, por lo que evita anticipar cuáles serían sus propuestas de gobierno. "A Kicillof por ahora le conviene definirse por oposición, pero no por proposición".

En ese sentido, consideró que exponer con demasiada anticipación un programa de gobierno podría abrirle conflictos internos y convertirlo en blanco de cuestionamientos antes de consolidar su liderazgo.

Romero también aseguró que el principal condicionante del peronismo de cara a 2027 no es únicamente la situación económica, sino la falta de una revisión de su experiencia de gobierno. "Sin autocrítica y sin renovación, al peronismo le va a costar más", afirmó.

El consultor sostuvo que el espacio todavía debe explicar por qué no pudo resolver los problemas del país cuando estuvo en el poder y remarcó que esa discusión sigue pendiente.

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"El peronismo tiene que explicar por qué no pudo ofrecer las soluciones que ahora dice que va a ofrecer para 2027 en 2023", señaló. "Sin el peronismo no se puede; con el peronismo no alcanza".

El escenario en Córdoba

Romero también fue consultado por el pedido del diputado Gabriel Bornoroni para que las elecciones provinciales se despeguen de las nacionales.

Según explicó, el debate responde al desacople que existe entre el escenario político nacional y el provincial, especialmente en distritos gobernados por fuerzas que no forman parte de La Libertad Avanza.

A su entender, la definición de alianzas será determinante para el resultado electoral en Córdoba. "El resultado va a estar determinado por cómo los actores puedan juntarse o ir divididos", concluyó.