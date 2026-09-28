Maslatón sobre Córdoba: “Consagraron a Macri y a Milei y las dos veces se clavaron”

El analista financiero Carlos Maslatón sostuvo que Córdoba es la provincia “con más personalidad” pero que los cordobeses “votan contra sus intereses objetivos”.

“Córdoba, la provincia con más personalidad de la Confederación Argentina, la más culta de todas, con campo y con industria, con gente excelente y de ideología no extremista”, sostuvo el consultor.

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“Votan contra sus intereses objetivos”

Aunque luego expresó: “Pero votan contra sus intereses objetivos. Consagraron a Macri y a Milei y las dos veces se clavaron”.

Además desde su análisis “todo (es) porque (José Manuel) de la Sota se peleó con Cristina Kirchner hace 15 años”.

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“Pobre Córdoba”

Días atrás Maslatón comentó la publicación de PERFIL Córdoba que señalaba un “fuerte salto del desempleo en el Gran Córdoba” con el 10,5%, “el segundo más alto del país”.



“Pobre Córdoba, que injustos estos indicadores, porque son la provincia más oficialista del país”, había manifestado el consultor.

“Pero claro, siempre el invento revienta al inventor”, había concluido en una publicación de la red social “X”.

Maslatón visita con frecuencia la provincia y la capital cordobesa. La última fue en febrero pasado para asistir a una nueva edición del Cosquín Rock.