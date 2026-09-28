VIVO | Comienzan los alegatos por el choque de Altas Cumbres: la defensa asegura que "no va a haber condena"

Este lunes se lleva adelante la última audiencia del juicio contra el exlegislador Oscar González por el choque fatal ocurrido en las Altas Cumbres.

La jornada está marcada por los alegatos finales de la defensa, las últimas palabras de las partes y la posibilidad de que el acusado haga uso de la palabra antes de que el tribunal quede en condiciones de dictar sentencia, prevista para los primeros días de octubre.

Antes de ingresar a la audiencia, el abogado defensor Miguel Ortiz Pellegrini dejó una contundente definición sobre el desenlace que espera del proceso. "No va a haber condena", afirmó ante la prensa, y sostuvo que pedirá la absolución de su defendido.

El letrado explicó que basará su planteo en un análisis de toda la prueba producida durante el debate oral y cuestionó la acusación impulsada por la Fiscalía.

"Voy a fundamentar el pedido de la absolución haciendo un análisis muy pormenorizado de toda la prueba y también del derecho, porque vamos a plantear que la señora fiscal se equivocó en los hechos y también en el derecho", aseguró.

En esa línea, sostuvo que la acusación "carece de fundamento" y adelantó que uno de los ejes centrales de su exposición será el análisis de las pericias incorporadas al expediente.

Consultado sobre si impulsará la nulidad de la acusación, Ortiz Pellegrini respondió que no será necesario. "No hace falta pedir la nulidad de lo que dijo la fiscal, simplemente demostrar que no tiene fundamento y que tampoco lo tiene en materia jurídica", expresó.

La audiencia final

El periodista Sergio Coria informó a Punto a Punto Radio (90.7 FM) que Oscar González llegó puntualmente al tribunal acompañado por su esposa y, al igual que en las audiencias anteriores, evitó realizar declaraciones públicas. Incluso, al ser consultado sobre si hablará durante la audiencia, respondió con silencio.

Durante la jornada se espera que la defensa complete su alegato y luego sea el turno de las palabras finales de las partes intervinientes. También resta definir si el exlegislador decidirá ejercer su derecho a dirigirse al tribunal antes del cierre del debate.

Tragedia en las Altas Cumbres: Antes del veredicto

En los alrededores de los tribunales volvieron a concentrarse familiares de las víctimas e integrantes de organizaciones de derechos humanos, quienes instalaron pancartas en apoyo al reclamo de justicia, como ocurrió durante distintas etapas del juicio.

Concluidos los alegatos, el juez quedará en condiciones de analizar el expediente y fijar la fecha para la lectura del fallo, que, según las estimaciones realizadas durante la audiencia, podría conocerse dentro de los próximos 10 a 15 días.