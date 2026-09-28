UNC: docentes universitarios paran por una semana y se endurece el conflicto

Los profesores nucleados en la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (ADIUC) cumplen desde este lunes un paro de seis días en reclamo de un aumento salarial y el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.

La medida, con acatamiento dispar, también se cumple en los colegios preuniversitarios Manuel Belgrano y Monserrat.

La UNC advierte que en Córdoba la pobreza trepa al 36% si se miden las “privaciones cotidianas”

Paro por una semana

“Luego de dos paritarias frustradas, en las que el gobierno libertario ofreció un 3% -desconociendo la cautelar vigente que lo obliga a un aumento de casi 34%- nos invade un profundo hartazgo”, sostiene un comunicado de ADIUC

Y luego agrega: “Tal como indican los resultados de la consulta nacional docente, las discusiones sostenidas en las asambleas por facultad y otros espacios de debate, las y los docentes universitarios queremos dar la pelea. Lejos de bajar los brazos, vamos a intervenir con una acción decidida y contundente que interrumpa la ´nueva normalidad´ de la universidad en crisis”.

“En este escenario, y frente a un gobierno acorralado jurídica y políticamente, entendemos que es momento de expresar con acciones más contundentes la exigencia por el cumplimiento de la ley”, enfatiza el documento.

“Por eso convocamos al paro de una semana (lunes 28/9 al sábado 3/10) junto con COAD (el gremio docente de la UNR) y a todas las organizaciones que decidan sumarse”, subraya el texto.

Fila de cinco cuadras de "esperanza" en el centro de Córdoba: hasta 10.000 personas buscaron trabajo en un día

Marcha federal universitaria

Además llamaron “a multiplicar los espacios de organización con nuestros compañeros docentes y no docentes, con las y los estudiantes, camino a la quinta marcha federal universitaria”.