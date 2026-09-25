Fila de cinco cuadras de "esperanza" en el centro de Córdoba: hasta 10.000 personas buscaron trabajo en un día

Una fila de más de cinco cuadras se formó este viernes en pleno Centro de Córdoba, frente al Cabildo, donde cientos de personas llegaron hasta Plaza San Martín con un mismo objetivo: conseguir trabajo. Según la organización, entre 8.000 y 10.000 personas se acercaron a lo largo de la jornada.

La convocatoria estuvo a cargo del Grupo Consultores de Empresas, que instaló un stand para recibir currículums en formato físico o digital y conectar a los asistentes con vacantes disponibles. La actividad se desarrolló entre las 10 y las 13.

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"Actuamos y operamos de puente entre las empresas y estas personas que están en búsqueda laboral", explicó Constanza Rodríguez, Gerente de Selección de Grupo Consultores de Empresas a Perfil Córdoba. Según indicó, la propuesta se replica todos los años, pero esta edición superó ampliamente la convocatoria de 2025.

Entre 8.000 y 10.000 personas

Los móviles de la televisión recorrieron en vivo la extensa fila, que llegó a extenderse cinco cuadras en su momento de mayor afluencia. Había jóvenes en busca de su primera experiencia laboral y también personas que perdieron recientemente su empleo o buscan sumar un ingreso adicional.

"Vengo a dejar el currículum para conseguir trabajo. Hay varias consultoras, me enteré de la convocatoria por las redes. Hay que traer el currículum y listo. No hay que ponerse en exquisito porque no hay mucho trabajo", contó uno de los asistentes ante la consulta de los periodistas de Eldoce.

Otro resumió su situación de manera directa: "Que salga lo que se pueda, hay que trabajar. Hace dos meses que estoy buscando trabajo". Rodríguez confirmó que la mayoría de quienes se acercaron este viernes estaban desempleados y que el pico de la fila llegó a las cinco cuadras, aunque se fue reduciendo a medida que avanzaba la atención.

Currículums en papel y también digitales

La consultora habilitó dos vías de carga: escanear el currículum en papel, que un sistema con inteligencia artificial procesa y postula automáticamente a vacantes, o cargarlo directamente en formato digital. "Llegamos hace una hora del evento y ya hay casi 2.000 currículum cargados en nuestra plataforma", detalló Rodríguez.

Según explicó, buena parte de los asistentes se llevó un código QR para escanear su currículum desde sus casas. La directiva remarcó que quienes cargan su perfil quedan automáticamente postulados a una vacante disponible.

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"Hoy estamos en un cambio de paradigma. Córdoba se caracterizó siempre por tener mucho trabajo en lo que es la industria automotriz. Hoy eso está cambiando", afirmó Rodríguez. Según su lectura, la demanda se reorienta hacia otros sectores.

Higiene, seguridad y logística

"Buscamos que estas personas puedan encontrar trabajo en otras empresas que están tomando como más terreno, por ejemplo, lo que es higiene, logística, lo que es algunas empresas de retail que se están abriendo, gastronomía hay muchísimo, hotelería y lo que es industria de producción no autopartista, sino del resto de las industrias que van surgiendo ahora que va cambiando la economía del país", detalló. También mencionó a limpieza y seguridad como rubros con alta demanda, aunque aclaró que la seguridad privada no es un sector con alta rotación, a diferencia de la limpieza.

Rodríguez remarcó además que la consultora apunta al mercado formal de contratación. "Apuntamos a un mercado formal, no al mercado informal de contratación de las personas", indicó, y agregó que la seguridad privada "se ha posicionado muchísimo estos últimos años" como rubro de demanda sostenida.

La convocatoria de este viernes dejó un dato que la consultora seguirá monitoreando en los próximos meses: miles de currículums nuevos en su base y una demanda laboral que, según Rodríguez, seguirá reacomodándose entre sectores como logística, gastronomía, hotelería, limpieza y seguridad mientras la industria automotriz pierde peso relativo en la economía cordobesa.