Calma Nono: una escapada para parejas al pie de las Altas Cumbres

En el Valle de Traslasierra, Córdoba, Calma Nono propone cambiar el ritmo de la ciudad por unos días de descanso entre naturaleza y sierras. El alojamiento está pensado especialmente para parejas que buscan compartir tiempo, disfrutar de la gastronomía regional y vivir una escapada sin apuros.

Ubicado en Las Calles, a aproximadamente 10 kilómetros de Nono, el establecimiento se integra a un entorno de bosque autóctono con vistas hacia las Altas Cumbres. La propuesta combina privacidad y confort con distintos espacios destinados al descanso.

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Las suites cuentan con terraza privada, doble jacuzzi panorámico, hogar a leña y vistas a las sierras. La intención es que buena parte de la experiencia pueda disfrutarse dentro del propio alojamiento, desde un desayuno tranquilo hasta una copa de vino frente al paisaje.

A esto se suman una piscina panorámica, restaurante y distintas experiencias de bienestar. Entre las opciones disponibles se encuentran masajes y reflexología podal, que pueden solicitarse durante la estadía. Además, Calma Nono es pet friendly, por lo que las mascotas también pueden formar parte de la escapada.

Traslasierra fuera de temporada

Los meses de septiembre, octubre y noviembre ofrecen otra manera de recorrer las sierras de Córdoba, con menor movimiento y un escenario pensado para bajar el ritmo. Durante este período, Calma Nono propone aprovechar momentos como una cena frente al paisaje, una copa de vino, el jacuzzi de la suite o el hogar a leña cuando cae el sol.

Para estadías de dos noches se ofrece un 20% de descuento; para tres noches, un 25%; y para cuatro noches, un 30%. Las propuestas incluyen desayuno y una botella de vino de cortesía, mientras que las estadías de cuatro noches suman además una cena de tres pasos.

Sabores de Traslasierra

La gastronomía ocupa un lugar central en la propuesta. La cocina trabaja con productos regionales, ingredientes agroecológicos, materias primas de estación y productos de productores de Traslasierra. La carta incorpora trucha de la región, quesos y embutidos artesanales, carnes de La Posta, verduras, panes y otros productos locales. Al trabajar con ingredientes de temporada, algunas preparaciones pueden variar durante el año.

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Entre las alternativas aparecen tablas de charcutería y productos regionales para compartir, acompañadas por una selección de vinos de Bodega Las Perdices. La propuesta también contempla las necesidades particulares de los huéspedes. El equipo consulta preferencias, restricciones alimentarias y alergias para adaptar las preparaciones cuando sea posible.

Cena sin hospedaje

El restaurante de Calma Nono también está abierto para quienes visiten Nono, Las Calles y el Valle de Traslasierra sin alojarse en el establecimiento, siempre con reserva previa. Los viernes y sábados funciona desde las 20 horas. De domingo a jueves, la cena está disponible para huéspedes con aviso previo hasta las 16 horas del mismo día.

Quienes se hospeden pueden además consultar las opciones de media pensión para incorporar las cenas a la estadía. La propuesta de Calma Nono apunta a que la escapada no necesariamente tenga una agenda cargada de actividades. El descanso puede transcurrir entre la piscina, el jacuzzi, una comida compartida, la lectura, el paisaje y el fuego del hogar.

En ese escenario, el alojamiento busca convertirse en una alternativa para parejas que quieran celebrar una ocasión especial, tomarse unos días juntos o simplemente cambiar de paisaje. Durante septiembre y los próximos meses, Calma Nono mantiene sus beneficios para estadías de dos, tres y cuatro noches, con descuentos de hasta el 30%, desayuno y una botella de vino de cortesía. Las reservas de cuatro noches incluyen además una cena de tres pasos.