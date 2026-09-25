Fabián López cuestionó la quita de Zona Fría: “El servicio de gas natural es el menos federal de todos los servicios públicos”

La quita de beneficios del régimen de Zona Fría podría generar aumentos de entre el 50% y el 100% en las facturas residenciales de gas en Córdoba, según las estimaciones del Gobierno provincial. La medida alcanzaría a unos 700 mil hogares de 13 departamentos, que representan a más de 2 millones de personas. El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López, cuestionó la modificación del esquema nacional y explicó su impacto en la provincia.

López advirtió que el cambio tendrá un impacto directo sobre las familias que actualmente reciben el beneficio de Zona Fría. “Hay cerca de 700 mil hogares que van a perder este subsidio en la provincia de Córdoba. Son más de 2 millones de personas en un momento en que la economía cotidiana está pasando por un mal momento”, sostuvo.

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El funcionario estimó que el incremento podría sentirse con fuerza en las próximas facturas. “Hemos estimado que va a ser como mínimo el 50% y puede llegar hasta el 100%”, afirmó. Según las cifras presentadas por la cartera provincial, 13 departamentos cordobeses perderán los beneficios del esquema de Zona Fría.

López también puso el foco en los costos que las distribuidoras pueden trasladar a las facturas. Según explicó, las modificaciones permiten que las empresas incorporen los mayores costos de abastecimiento vinculados con la falta de infraestructura de transporte nacional.

El ministro comparó este mecanismo con el sistema eléctrico. Allí, explicó, los sobrecostos derivados de la importación de energía se distribuyen entre los usuarios de todo el país, mientras que el mercado del gas funciona con otra lógica.

Críticas al sistema

Además del impacto sobre los usuarios, López cuestionó la forma en que el Gobierno nacional diseñó el nuevo esquema de subsidios. Para el ministro, la modificación responde principalmente a una lógica fiscal. “En esta ley nos perjudica de lleno. Es una ley fiscalista que busca generar un efecto de caja claramente, muy poco empática desde el punto de vista social”, afirmó.

El funcionario también cuestionó la estructura del sistema gasífero argentino.“El servicio de gas natural es el menos federal de todos los servicios públicos. Es el único que se decide allá en Buenos Aires, tanto en lo que hace a la producción, a la al transporte y a la distribución”, sostuvo.

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Otro de los puntos cuestionados por López fue la condonación de deudas de las distribuidoras eléctricas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) contemplada en el proyecto legislativo. “Una vez más se condona la deuda de Edenor y Edesur, que los expertos estiman en cerca de 2.000 millones de dólares. Una deuda que vamos a terminar pagando todos los argentinos, incluidos los cordobeses que hemos pagado al día”, sostuvo.

Para el funcionario, el tratamiento de estas medidas vuelve a mostrar la falta de un espacio institucional en el que las provincias puedan discutir las políticas energéticas nacionales.

López reclamó la creación de un ámbito federal que permita incorporar la mirada de las provincias antes de tomar decisiones que impacten sobre los usuarios de todo el país. “Venimos reclamando hace muchísimos años que no puede ser que no exista en Argentina un Consejo Federal de Energía. No se pueden tomar medidas federales que se nutran de la mirada de las distintas provincias si no existe ese espacio”, concluyó.