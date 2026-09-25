Q’ Lokura vuelve al Kempes: tocará en el entretiempo de Argentina-Bolivia

Q’ Lokura será protagonista del amistoso entre Argentina y Bolivia que se disputará este miércoles 30 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes. La banda cordobesa tocará durante el entretiempo del encuentro, según confirmó Nico Sattler.

La presentación sumará música cordobesa a una jornada que ya tenía confirmada la participación de La Pepa Brizuela, quien estará a cargo de interpretar el Himno Nacional Argentino antes del comienzo del partido. De esta manera, ambos artistas serán parte de la propuesta musical del encuentro de la Selección en Córdoba.

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“Vamos a cantar unos temitas en el entretiempo”, confirmó Sattler al referirse a la participación de Q’ Lokura. No será la primera vez que la banda se presente en el Kempes. La banda ya se presentó en el predio en diciembre de 2024, cuando celebró los 18 años de la dupla, y volvió en marzo de 2025 para festejar su séptimo aniversario. En marzo de 2026, además, fue la encargada de abrir el show de Tini en el estadio.

Próximos shows

Q’ Lokura llegará al Kempes en la previa de dos de las presentaciones más importantes que tiene programadas la banda. El próximo 11 de octubre, el dúo se presentará en el Estadio Jorge Luis Hirschi, conocido como Estadio Uno, de La Plata. Además, el 12 de noviembre llevará su propuesta de “La República del Cuarteto” al Estadio José Amalfitani de Vélez Sársfield, en Buenos Aires.

La participación en el partido de Argentina y Bolivia también marcará el regreso de Q’ Lokura a un encuentro de la Selección Argentina. Hace un año, Sattler y Herrera habían sido convocados para la previa del partido entre la Scaloneta y Venezuela por las Eliminatorias 2026 en el Monumental.