Cayó granizo en Córdoba: Unquillo y Mendiolaza, los más afectados, y rige alerta amarilla por tormentas

Una tormenta con caída de granizo afectó este lunes a Córdoba capital, el Gran Córdoba y Sierras Chicas. Unquillo y Mendiolaza fueron los puntos más golpeados del sector. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por tormentas fuertes para la provincia y la región central del país.

En Sierras Chicas, el evento comenzó poco antes de las 7 de la mañana y se extendió por varios minutos. La piedra fue de grandes dimensiones y provocó daños en viviendas y en el arbolado de la zona.

Las primeras precipitaciones se registraron durante la madrugada. En la capital provincial, la tormenta empezó alrededor de las 5, con caída de granizo en algunos barrios del norte, como Villa Belgrano y Argüello.

Según reportes de vecinos en redes sociales, también cayó piedra en el noroeste de la ciudad, con registros intensos en Urca, Jardín Botánico, las cercanías del Parque del Kempes y Cerro de las Rosas.

Granizo en seco en las rutas

Los conductores debieron extremar las precauciones en la Ruta 5, a la altura del peaje entre Alta Gracia y Córdoba, y en la Ruta 20 en dirección al Valle de Punilla. En ambos corredores cayeron piedras de tamaño considerable antes de que llegara la lluvia.

Un oyente que vive cerca del peaje de la Ruta 5, identificado como Andrés, contó lo que vio a Cadena 3: "Cayó piedra en seco, de un tamaño bastante considerable, juntando el dedo gordo con el índice. Se sentía cómo pegaban en el peaje y la verdad fue terrible".

El meteorólogo Marcelo Madelón explicó en esa emisora que el sistema avanzaba desde el oeste-noroeste hacia la capital provincial. Según detalló, alcanzaba a sectores como Villa Carlos Paz y el corredor de la Ruta 5.

Por qué se desató la tormenta

El cambio de tiempo responde al ingreso de una masa de aire fresco y húmedo desde el sur, que chocó con el aire cálido dominante. Madelón lo describió así: "Hay un choque de masas de aire: tuvimos casi 45 grados ayer en el norte del país y, entre ese aire caliente y un aire más fresco y húmedo que está ingresando en el centro, se produce esta inestabilidad".

El especialista también vinculó los episodios con la mayor humedad disponible en la atmósfera por el fenómeno de El Niño. "No todas las tormentas están formadas por el efecto Niño, pero al haber más humedad a disposición se generan más lluvias y tormentas. Cuando no hay humedad, nada de estas cosas pasa", afirmó.

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El domingo la temperatura máxima había llegado a 34,6 °C. Para este lunes, el SMN prevé una mínima de 17 °C y una máxima de 23 °C, con vientos del sur y sudeste de entre 13 y 22 km/h. El índice de radiación ultravioleta se mantendrá bajo, en 1.0, por la abundante cobertura de nubes.

Qué dice el SMN

El organismo emitió un aviso por tormentas fuertes para la madrugada y la mañana del lunes, con una probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 70%. Según el mapa de alerta amarilla, las condiciones inestables seguirán por la tarde y la noche, con tormentas aisladas y eventual caída de piedra.

El nivel amarillo implica, según el SMN, "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

La alerta abarca además a Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Mendoza, Tucumán, Santiago del Estero y Corrientes.

Recomendaciones ante la tormenta

El organismo pidió:

- Asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

- Mantenerse alejado de los árboles y no estacionar el vehículo debajo de ellos.

- Mantener la casa cerrada de la manera más hermética posible.

- Informarse a través de las autoridades.

- Contactar a los organismos de emergencia locales si alguien resulta afectado.

- Tener lista una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono.

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Cómo sigue el tiempo

Según el pronóstico del SMN para la ciudad de Córdoba, las temperaturas se mantendrán sin extremos durante la semana:

Martes 29: mínima de 18 °C y máxima de 23 °C, con cielo parcialmente nublado y 40% de probabilidad de lluvia.

Miércoles 30: mínima de 13 °C y máxima de 24 °C.

Jueves 1 de octubre: mínima de 12 °C y máxima de 20 °C, con lluvias matutinas y vespertinas (30% de probabilidad).

Viernes 2: mínima de 14 °C y máxima de 27 °C, con cielo nublado.

Sábado 3: mínima de 13 °C y máxima de 22 °C, con 90% de probabilidad de lluvia.

Domingo 4: mínima de 12 °C y máxima de 23 °C, con cielo despejado.

Tras el fin de semana de calor y humedad, el alivio térmico se mantendría toda la semana. Las lluvias volverían hacia el próximo sábado.