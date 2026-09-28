Jesús María celebró sus 153 años con la entrega de las Distinciones Pío León: quiénes fueron los reconocidos

La ciudad de Jesús María celebró este domingo una nueva edición de las Distinciones Pío León, el reconocimiento con el que cada año destaca a personas e instituciones que dejaron su aporte en distintos ámbitos de la comunidad, en marco del 153 aniversario de la ciudad.

La ceremonia, realizada en la Nueva Terminal de Ómnibus, tuvo un significado especial al conmemorarse los 20 años de estos reconocimientos. Durante el acto fueron distinguidas cinco trayectorias vinculadas al arte, la actividad empresarial, la educación, el compromiso social y el deporte.

La jornada comenzó con la actuación del Coro Polifónico Municipal "Norma Capraro". Además, el programa televisivo Caballos y Placeres entregó un reconocimiento especial a La Casa de Matías.

Tras la interpretación del Himno Nacional Argentino y la bendición de las esculturas por parte del párroco Mario Sánchez, el intendente Federico Zárate destacó el valor de la premiación y señaló que el objetivo es reconocer a quienes, con su historia personal, contribuyen a construir la identidad de Jesús María.

Los cinco reconocidos de los Pío León 2026

En la categoría Artístico-Cultural, el reconocimiento fue para Nora Graciela Lépore, artista y docente nacida en Jesús María, cuya trayectoria está ligada al arte textil y la acuarela. Sus obras fueron exhibidas en distintos espacios del país y del exterior, y desde 2020 volvió a radicarse en la ciudad, donde continúa desarrollando su actividad artística y formando nuevos creadores.

En el rubro Profesional-Empresarial fue distinguido Luis Alberto Carrizo, presidente de Grupo LAC. Inició su actividad junto a su padre en una estación de servicio durante la década de 1980 y hoy lidera una empresa con presencia en distintos sectores vinculados a combustibles, transporte, logística, agro y obras. Hace 25 años estableció la sede central del grupo en Jesús María.

La distinción Educativa quedó en manos del Festival Intercolegial de Cortos Clack, una iniciativa nacida en el IPEM 294 que impulsa la producción audiovisual entre estudiantes. Con el paso del tiempo, la propuesta trascendió la institución que le dio origen y sumó la participación de escuelas de diferentes localidades y provincias.

Por su parte, el reconocimiento Social fue para Leonardo Marcos Trettel, en representación de una familia con más de un siglo de aporte al crecimiento de Jesús María, tanto en el desarrollo de servicios como en iniciativas vinculadas a la salud, entre ellas la construcción de un Centro de Atención Primaria en barrio Florida Norte.

Finalmente, la distinción Deportiva fue para Leonardo Seculini, integrante del seleccionado argentino de básquet para jugadores con síndrome de Down que obtuvo el campeonato mundial en Hungría. Actualmente forma parte de COPADI y fue reconocido por su trayectoria y su aporte al deporte inclusivo.